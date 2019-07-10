【吸煙致盲】煙霧傷害視網膜血管　八成人仍不知抽煙可致失明

香煙燃燒所產生的煙霧會讓眼球的健康狀況惡化。（Amritanshu Sikdar/Unsplash）

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許多人都知道抽煙會對肺部造成損傷，但最新調查指出，只有五分之一的人意識到長期、大量抽煙可能會導致失明或不可挽回的眼球損傷。

長期、大量抽菸可能會導致失明或不可挽回的眼球損傷。（ander-burdain／Unsplash）

只有五分之一的人知道

最近，美國視光協會（Association of Optometrists）收集了2006份問卷調查，發現有76%的受訪者表示抽煙會導致癌症，但只有18%的受訪者意識到長期、大量抽煙可能會導致失明或不可挽回的眼球損傷。

煙霧會直接傷害眼球

這是因為香煙燃燒所產生的煙霧會讓眼球的健康狀況惡化。香煙煙霧不但含有諸如鉛和銅等會傷害眼球水晶體的重金屬物質，導致水晶體混濁、發展成白內障，更會讓經糖尿病引發的視力問題惡化，因為煙霧會傷害視網膜中的血管。

可致突然失明！吸煙對視力之禍害及相關研究結果（點圖閱讀）▼▼▼

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香煙成份也會造成腦部傷害

「香煙含有許多會傷害健康的成份。」美國羅格斯大學（Rutgers University）行為健康醫護中心（Behavioral Health Care）主任希維斯坦（Steven Silverstein）說：「抽煙可能會造成大腦皮層厚度的減少、額葉腦部病變等會影響自主行為的區域。」

美國視光協會：戒煙才是解方

英國盲人協會（RNIB）強調，抽煙者視力退化的風險比不抽煙者高了兩倍。美國視光協會的驗光師與臨床和管理顧問法茲蘭尼（Aishah Fazlanie）表示：「這就是為什麼抽煙者應該考慮戒煙。」

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【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】

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