混血網紅YouTuber J Lou實測港人媽媽保守度　IG性感照愈看愈皺眉

鬼妹仔性格予人較開放的印象，但如果有個傳統觀念的中國媽媽，又會有什麼火花？中法混血兒、網紅YouTuber J Lou近日上載一條有趣短片，為了測試自己的香港人媽媽是否很保守，她在鏡頭前直擊媽媽看其Instagram照片的反應，由誇讚女兒漂亮，到照片的性感尺度擴大，眉頭愈看愈緊，最後露出一個「冇眼睇」的表情，非常爆笑。

J Lou不時在IG貼出鬼妹仔風格的照片，大騷身材。（IG「jlouofficial」圖片）

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J Lou是中法混血兒，其個人YouTube頻道逾21.6萬人追蹤，又不時在IG貼出鬼妹仔風格的照片，大騷身材。不過其香港人媽媽又是否能接受女兒在公開帳戶，發放超性感照片呢？J Lou日前就直擊媽媽看到照片的反應，起初她先讓媽媽看數張比較保守的照片，對方看得開心還誇讚「果然是我女兒，好靚！」

↓↓↓ 直擊媽媽看女兒性感照反應 ↓↓↓

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後來J Lou讓媽媽看一些尺度較大的照片，如穿着性感Bra-Top加西裝褸、與男友火辣辣地在球場看台擁吻等，令保守的媽媽愈看愈尷尬，甚至眉頭皺緊，忍不住瞪眼問「這是什麼衣服啊」、「誰拍這張照片的」、「拍給誰看呀」、「你以後不能再給我拍這種照片！」最後媽媽在鏡頭前連聲嘆氣，但仍保持鎮定稱「沒事，我沒有話說了，好靚好靚」。

影片大受歡迎，至今已有超過260萬次觀看，不少同是混血兒的網民留言表示滿有共鳴，「我的亞洲媽媽都是這樣」，亦有人錯重點，「有多少人覺得媽媽比女兒還要漂亮呢？」