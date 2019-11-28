【夫婦之道】如何做個好老公？　呂秋遠：做唔到呢10項唔好結婚

文：台灣律師 呂秋遠 雖說男人來自火星，女人來自金星，但為了降低離婚率，有些想法我會建議男性同胞要先理解，否則還是不要出來害人會比較好，至於公主病的問題，因為我個人樣本不足，蒐集到足夠的大數據再來說明。

男性最好先對婚姻有一定了解，才決定是否結婚，否則容易害人害己。（Getty Images／視覺中國）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

1.她跟你媽不可能是母女，跟你姊妹也只是姑嫂而已：

我知道很多男人都希望配偶可以與媽媽和平共處。事實上，和平不難，但是請不要有過多的期望，你媽只是她婆婆，就這樣。你要擔負起翻譯的責任，她其實很怕跟你媽相處不來，請你媽跟你不要強勢的對她，這樣很殘忍。更不要有過多的期待，因為他們就算可以當很親密的好友，也不是母女，不要拿女兒的標準要求她，因為你媽也不會用女兒的規格對待她。

2.如果住進你家，你的改變幾乎是零，她的改變幾乎是全部：

你要知道，如果她住進你家，其實結婚對你而言，幾乎沒有影響，就是床邊多一個人而已，但是對她而言，卻是翻天覆地的改變。你同樣上班、下班、翹二郎腿看電視、睡覺，但是她會承受的壓力非常大。假日再也不能賴床到十二點、下班不能窩在房間裡、要幫忙你媽煮菜洗碗、不能自己選擇看哪一個頻道等等。她在你家是家人，但跟你比較起來，她也會是客人，一直會是。

男人總以為妻子可以與媽媽和平共處，但實則婆媳之間多有相處不來的情況。（《BB來了》影片截圖）

3.懷孕很可怕，非常可怕：

想像一下自己的肚子多了一個腫瘤，大約是二十公斤以上，九個月之間，你要逐漸承受嘔吐、子宮收縮、半夜頻尿、胎動、脹氣、腰酸、孕期痔瘡、掉頭髮、恥骨痛、羊水隨時會破，還不包括失眠、肚子會撐大、陰道變形、身材會發胖等副作用。你不帶保險套以後，她要付出這些代價，你付出什麼？錢？我給你，你趕快做！

4.她在家不是沒事幹，其實很忙，非常忙：

你上班很辛苦，我知道，但是不要否定她的辛苦。如果她沒上班，每天要做的家務事都很多很瑣碎。你看到你媽以前做的事，現在都是她做。不要以為家裡突然會出現晚餐、衣服自動會乾淨、帳單本來就有人繳、地板沙發原本就是清潔的，這要有人維持。而且這份工作沒有升遷、變化不大，你的工作會有發展、可以升遷、每天可以看正妹，而她只能看電視裡的宋仲基。

5.既然她要上班，就是跟你一樣，請主動分攤工作：

她也上班，這很應該，請不要限制她的自我發展。但這時候也請你分攤家裡的家務事，大家下班都很累，沒道理只有她做。否則，你們多賺點，請鐘點清潔工幫忙打掃。是的，我也同意家計費用要共同分攤，不過請注意比例，現在男女同工不同酬的現象，還是普遍存在。

女性生理期心情會不佳，一旦懷孕犧牲更大，作為丈夫應多體諒妻子。（《BB來了》影片截圖）

6.她媽跟你媽一樣重要，請用同等標準看待：

她要回娘家，這是她的權利，她可以隨時帶小孩回家，你沒有資格反對。你媽你要好好照顧，她媽她也得好好看著。父母都是一樣的，你媽生病，你才是孝子，請不要叫孝媳來照顧，你妹呢？

7.小孩冠你的姓，是她愛你，不是理所當然的：

民法規定，小孩的姓氏不必然跟父親，這是要父母共同決定的。所以如果她願意讓孩子跟你姓，是你賺到，不要以為本來就這樣。如果她認為應該跟她姓，請好好溝通，不要老是說你的孩子當然跟你姓。你是把她當什麼了？

8.她對你很凶的時候，想想你做了什麼：

她有可能因為生理期很煩，你又踩到她的地雷。生理期，就是大量流血、伴隨經痛。你想像一下自己的肛門一個月流血五天，還會讓你肚子一直悶痛。特別是這種炎熱的夏天，你的肛門包著厚厚的衛生棉或是塞進棉條，你心情能有多好？就算不是生理期，也可以想想自己講話有沒有太誇張、是不是只愛客戶不愛家人、外遇的那個女人是不是找她攤牌了、有沒有讓她交代八次拜託你的事情？通常，如果你發現她心情不好，但是她卻說沒事，大概就是很有事，請認真的溝通。

呂秋遠指夫妻之間如有爭執，應盡量避免由奶奶介入調解。（《BB來了》影片截圖）

9.結婚是兩個人的事情，不要常常叫你媽介入：

不要當媽寶！你結婚了，是這個家庭的共同經營者，你爸媽，只是你的原生家庭而已。不要夫妻有爭執，就叫你媽來談、老婆帶小孩，也要你媽管、要不要買房，還要跟你媽商量。你要不要跟你媽結婚比較快？

10.不要隨便講離婚，講了就要做到：

離婚，是最後的選擇，不要隨便開口。如果開口，就好好放人，想想你當年怎麼追她的，說過了什麼話、做過什麼事。她曾經是你的最愛，是男人乾脆點，不要用你的社會結構優勢去壓迫她，好好離婚，不要太過份。

如果做到這十點，她還對不起你，請來找我，我會幫你問問，你到底哪裡不好？你這種男人已經是綠島龍王鯛，死一隻少一隻，她到底哪裡有問題？

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）