職場廢老唔願做　年輕主管好頭痕　呂秋遠：應學他們的生存之道

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

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以下為台灣律師呂秋遠的回應：

菜逼八施主你好，你的問題根本不在於他，而在於你自己的心魔。

對於新人主管來說，百無一用是老人。因為這些人難叫、傲慢、靠勢、偷懶、高薪，特別是當新任菜主管上任後，就會開始擺爛，讓這些主管下不了台。因此，對於這些同事，巴不得他們趕快退休，或是每天找她麻煩，希望她能為公司有更多貢獻，不要只會打毛線。

但是孩子，當你凝望深淵時，深淵也凝視着你。

你覺得，你討厭她這件事，她不知道嗎？她只是在等一個最好的時機，讓你下不了台而已。你對於她有意見這件事，她八百里外就聞得到了。或許只是因為你是主管，她還沒對你下手，但是相信我，關於一個主管下台這種事，根源通常不會來自於敵人，而是來自於同部門的人。

她百分之百可以讓你怎麼死的都不知道，而你只能在死後發訊息給我，對我抱怨她的種種與老闆的無能，詛咒這家公司趕快倒閉。

呂秋遠律師認為，即使是老屎忽都有他的本事，否則不可能留在公司等退休。（GettyImages／視覺中國）

為什麼？因為你從沒有正視她的本事。一個人可以在公司「混吃等死」，比你資深十多年，你覺得她是吃素的？還是你覺得她是公司的害蟲，只是老闆對她無能為力？當然不是，這年頭，職場上誰會對誰無能為力？老闆想要開除她，不過就是彈指之間的事情而已。那麼，為什麼不？

因為她有價值。你想想，你抱怨的事情，換個角度來想，可以怎麼解釋？

7天後請假，當然要把工作給別人做。晚上跟人有約，當然會做不完。奧客為什麼一定要接他的案子？她都已經請假，為什麼遇到事情一定還是要找她？要她按照規定處理事情，她的想法難道不能參考？人際關係很好，你為什麼覺得就是拍馬屁，不能學着點？

呂律師又建議，年青主管應該換一下角度，想一想自己抱怨的事，其實是否合理。（GettyImages／視覺中國）

你有沒有發現，其實你墜入了一個地獄。當你當上主管以後，不知不覺，你竟然成為了資方，努力的想要為公司省錢、賺錢，但是忘了她只是團隊裏的一份子，並不是股東，她只需要把分內的事情做好，該下班就要走，沒事不要打擾她。你希望她百分之二百的為公司付出，但是你對她有敵意，而且認為她就是會瞧不起你這個年輕人。她沒什麼本事，只是會對老闆逢迎，所以才可以繼續留在公司成為毒瘤。

施主，這是魔考，也是業障。

呂律師直言：「施主，這是魔考，也是業障。」（GettyImages／視覺中國）

要改變這種情況，你必須得放下成見，虛心的去瞭解，她究竟有什麼本事可以「資深」你十餘年，但是在沒有貢獻（？）的情況下，沒有升職，卻也沒被開除？再者，你不要用「以上對下」的心態去面對她，你就算是主管，也還是勞方，她準時下班、放假不接電話，並沒有錯，你不能因為她沒有為公司二十四小時待命而生氣，每個人都有自己的人生要過。最後，做好事情很重要，但是做人也很重要，要完成一件工作，她有辦法讓老闆開心，放着她在眼皮底下放肆，你可以嗎？不行？那還不好好學着點？

你不能突破自己的業障，那麼有天你會發現，笑到最後的人並不是你，而是那位員工，她已經退休，還可以對老闆咬耳朵，你就在某次的咬耳朵當中，變成了公司的犧牲品。

在少林寺當中，最值得尊重的就是掃地僧，要多多跟他們學習哪！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）