中秋一定要團圓？　面對親情勒索點算？　網紅律師：不要回家！

文：台灣律師 呂秋遠 中秋節是這樣，月餅有可能來自於殺韃子的字條、賞月有可能來自於一個被家暴而逃離家的女人、烤肉有可能來自於金蘭烤肉醬，但是，這絕對不是一個要求自己得接受「月圓人團圓」的時候。

呂秋遠指，團圓是在於自己與別人的一致選擇，而不是別人的單方要求。（視覺中國）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

在臉書裡、在訊息裡，很多人都在發送與接收「中秋節快樂」的祝福，但是對於某些人來說，那是一種群體的壓力，我們得在這一天團圓賞月，遊子要回家，家人要相聚，月到中秋分外圓，人到賞月格外胖。但是，並非每個人都可以這樣的坦然接受這種「要求團圓」的節日。每年的過年、中秋，卻容易會讓邊緣人有這樣的感受。

「律師，媽媽『又』要我想辦法借她錢，不然她要去死。」她怯生生的問。

「喔！那就去死啊！」我蠻不在乎的說。

她似乎被我的答案嚇到了，「怎麼可以讓她去死？」

呂秋遠指，與其在中秋被人親情勒索，還不如別勉強自己與家人一起過節。（《親親我好媽》影片截圖）

親情來勒索的節日

「因為這種親情壓榨到最後，不是你死，就是她死。」我說，「她可以選擇自己要走什麼樣的路，但絕對不是拿她自己的生命來勒索妳的錢。你繼續負債，來填補她持續的負債，你覺得這樣公平嗎？」

「可是我很愛她。」她眼眶都紅了，「而且，晚上我要回家，明天是中秋節。」

「所以，你愛她，但是她愛你嗎？」我問。

「她愛我」，停頓了一下，然後猶疑的加了個字「吧」

「你看，你也猶豫了。如果她真的愛你，怎麼會用親情來勒索妳？」

「可是我不給她錢，我今天怎麼回家？」她問，「我真的沒錢了。」

「不要回家啊！為什麼中秋節一定要回家？」我問。

「因為那是一個團圓的日子。」她說。

「那是一個讓你跟相愛的人相聚的假日。嫦娥跟后羿就是關係不好，才會把西王母給的長生不老藥偷走，自己服下藥以後，飛奔到月球住。如果關係不好，就別勉強自己要跟別人一樣，應該要效法嫦娥，獨自住在廣寒宮裡，跟吳剛還有小白兔住在一起。」

中秋是中國人重視的節日，不少人都會回家圓團吃晚飯，但一些邊緣人卻特別不想見到家人。（視覺中國）

「所以，我不要再給她錢，也不要回家團圓嗎？」

「我不知道。但是我希望你不要強迫自己做不喜歡的事情，這樣太累了。中秋節連假，不是用來跟自己嘔氣的。」

團圓，在於自己與別人的一致選擇，而不是別人的單方要求。特別是，如果那個別人，是傷害自己最深的熟悉陌生人。連假三天，好好過自己的小生活，無論是跟家人，還是一個人過，都要快樂的、對得起自己的過。

看看月光，然後告訴自己，值得連假的小快樂。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）