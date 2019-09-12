【非洲豬瘟】有豬肉即有錢！　內地土豪潮戴「五花腩頸鏈」炫富

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在非洲豬瘟與美中貿易戰影響下，中國豬肉價格飆升，多個省市更推限購。近日內地瘋傳圖片，竟是一種「炫富新方式」，有男子在胸前掛着一大塊的五花腩「頸鏈」，配上他右手插袋，擺出一款「土豪」的樣子，十分架勢，被網民狂笑「有豬肉就有錢，哥有的是錢」。

內地流傳一張圖片，可見男人在胸前掛着一大塊的五花腩「頸鏈」，表示是「炫富新方式」。（網上圖片）

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面對豬肉漲價，內地網民紛紛苦中作樂，網上流傳一張「五花腩頸鏈」的圖片，可見一名身穿黑色Polo衫的光頭男子，頸前掛着一條超大塊的豬肉，這條肉的長度甚至到男子的膝蓋位置，男子淡定的看着前方，展現「土豪」般的霸氣。

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有其他網民貼出整個冰箱放滿豬肉的圖片，表示「如今，豬肉是財富的象徵」。（網上圖片）

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相片引來網民熱論，「感覺戴上這個渾身都在散發土豪的氣息！」、「那遛頭豬出去不更有面子啊」、「我家就是賣豬肉的，肉的問題，從來不擔心，我驕傲了嗎？」

亦有其他網民貼出整個冰箱放滿豬肉的圖片，表示「如今，豬肉是財富的象徵」，更有人用豬肉作籌碼，用來賭錢。

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