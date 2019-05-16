【非洲豬瘟】外傭淚灑街市獲同鄉關心　揭因買不到鮮豬肉驚被怪責

上水屠房因發現豬隻含非洲豬瘟病毒銷毀6,000隻活豬，令市面新鮮豬肉供應大減。不止主婦煩惱，外傭姐姐同樣受累，有本地僱主爆有新來港外傭被僱主叫到街市買鮮豬肉，行足3小時不果，被喝令買不到不准回家，因而在街市外大哭。發帖人呼籲僱主言語不通下，唯有耐心才能和姐姐們好好溝通。

上水屠房近日因發現豬隻含非洲豬瘟病毒，需銷毀6,000隻活豬，令市面新鮮豬肉供應大減。（資料圖片）

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近日有本地僱主在fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖，指其家中外傭告訴她前日中午到街市買餸的一件小事，原來其姐姐在街市門口看到一個同鄉拿着電話喊，遂開口關心發生了什麼事，對方指「老闆要買新鮮豬肉，如果唔係唔可以返屋企……」

聽到這個要求，樓主的姐姐即向該外傭解釋近日香港有豬隻病了，買不到的，沒料其同鄉聽後爆喊，又指自己已到處找了3小時，又透露來港不足一個月，所以很多事都不清楚，發帖人姐姐看到同鄉情況，也只能安慰說對方僱主或不知道，然後就離開了。

有網民家中的外傭在街市遇上同鄉爆喊，細問下才知道對方僱主要求她買新鮮豬肉。（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」截圖）

樓主為這位句憐的新來港姐姐感嘆，「唉，一個土生土長印尼女人唔識睇唔識講，又點識香港咁多野呢！」她指相信有好僱主壞僱主，也有好姐姐壞姐姐，認為雖然有時候言語不通，但香港僱主們如果可以多和家中外傭溝通，或可解決很多誤會。

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不少網民都同情這位爆哭姐姐的遭遇，又指從其表現可見她也緊張這份工，又懷疑其僱主或不知豬肉銷毀的事，才會列出強人所難的任務，有人留言：「好值得推post，有時唔好淨係話工人姐姐點點點衰，大家住同一屋簷下，互相尊重，體諒吓。」

（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」）