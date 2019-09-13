港鐵隨時封點搭車好？　一文睇晒3款搵路App教搭車　唔怕蕩失路！

港鐵是香港最重要的公共交通工具，但近日常因示威活動及各種原因而宣布封站，令歸家或外出的巿民大失預算，不少人在網上大呻「無咗港鐵，唔知點搭車」。近日有網民提出要多乘搭港鐵以外的其他公共交通，以免港鐵封站時不知所措，但不少網民表示不知如何「搵車搭」。其實就算不能像巴士迷一樣將所有路線背到入腦，仍可以靠手機App找出巴士路線！例如網民熱捧的3款規劃出行路線的手機App，包括Citymapper、運輸署出行易、Google Map等，都值得大家參考。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

CityMapper

介紹：Citymapper由前Google員工Azmat Yusuf創立，在多個大城市都有提供出行路線規劃服務。

特點：版面設計較清楚，有提供紅Van路線及上車地點，有提供部分交通消息。最近加入新功能，如港鐵封站封線就可以「運路行」。

↓↓↓ Citymapper用法介紹！ ↓↓↓

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運輸署出行易

介紹：由運輸署推出的手機程式，除了行程規劃之外，亦有提供最新交通消息及其他交通資訊。

特點：交通及路面消息齊全，有黃頁式分類尋找地標。惟操作方便度略低，程式運算速度偏慢但可接受。

↓↓↓ 運輸署出行易介紹 ↓↓↓

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Google Map

介紹：相信是最多人用過的程式之一，Android系統跟機附送。

特點：版面直接，可以直接篩選只有巴士路線。但不會提供交通消息，路線車資估算。

↓↓↓ GoogleMaps用法介紹！ ↓↓↓

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總結而言，Citymapper用起上來比較就手，簡單比較之下路線亦都比較準確，而且已因應近日香港情況而特別加入「運路行」功能，明顯人性化，但亦因為提供選項多，有花多眼亂之感。而出行易資訊類較多，惟版面感覺擠迫，運算時間亦較長。而不少人本身已經使用的Google Map則勝在夠簡單，適合不想花時間比較路線的人。