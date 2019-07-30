【港鐵不合作運動】打工仔返工受阻　領「延誤證明書」向公司交代

網傳今天（30日）有港鐵車長罷工，促請港鐵就早前白衣人進入港鐵元朗站無差別攻擊市民承認決策失誤，有市民今晨發起不合作運動，以身體、背包等阻擋列車關門或拉動緊急通話器手掣，令今晨觀塘線及港島線的服務嚴重受阻。有受阻的打工仔於facebook群組發文，稱港鐵可向受影響市民發出「延誤證明書」，呼籲有需要市民索取證明向老闆交代。

有網民貼出相片，稱已向港鐵索取受到今晨服務延誤影響的證明書。（fb群組「Tai Po 大埔」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該網民今晨於fb群組「Tai Po 大埔」貼出一張由港鐵車站經理署名發出的「延誤證明書」，職員手寫了今日日期，列明觀塘線的列車曾「略受阻延」，並蓋上兩個觀塘站的印章。網民稱，港鐵會向提供受影響市民提供證明書，提醒網民可向車站客服索取。

網民發起不合作運動，港鐵觀塘站至調景嶺站服務一度暫停。（陳康智攝）

+ 3 + 2

受影響乘客可於官方網站式網頁連結申請「港鐵列車服務受阻通知書」。（網頁截圖）

根據港鐵facebook專頁，過往出現列車服務事故時，港鐵曾發文稱受影響乘客可於官方網站式網頁連結申請「港鐵列車服務受阻通知書」。申請程序非常簡單，只須選擇事故發生的日期及線路，填上電郵地址及字詞驗證文字，成功遞交後就會收到附有通知書的電郵，打工仔或可以該文件作為遲到或上班受阻的證明。

（fb專頁「Tai Po 大埔」）