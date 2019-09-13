大阪神社「香港加油」繪馬被拆走埋地　好心日本人助心願重新掛上

日前有內地博客到大阪一神社遊覽，其間發現由香港人寫下對香港的祝福字句及五大訴求的繪馬（許願牌），竟直接把該繪馬拆走，更走到角落位置挖洞埋下。她事後於微博自稱小天使及發表愛國帖文，「誰都不許說我大中國不好」。 事件引來大批日本人炮轟，直斥不尊重他人之餘，更是褻瀆神靈的行為。有香港人昨日（12日）於Twitter上載照片，他稱託了日本朋友專程到訪神社，成功找回該2塊繪馬，更重新掛於許願板上。不少香港網民激讚好人好事，「多謝你哋」、「日本人真係好好」、「黐線，感動到想喊」。

有香港網民表示，與日本朋友專程到訪神社，更找職員幫手，結果成功尋回該2塊繪馬。（「AoiKonpeito」Twitter圖片）

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有香港網民昨日（12日）於Twitter上載相片，表示得悉事件後即拜託一位日本女性朋友到訪神社，並用Google地圖找到繪馬被埋的位置。該日本朋友於是託神社職員幫手，結果職員成功尋回該2塊繪馬，更重新掛上售賣護身符的地方附近的許願版，確保沒人再能拆走。

大批網民表示非常感激日本人的幫助，「千萬個感謝都唔夠」、「ありがどうございます（多謝）」、「睇到差啲喊咗，好感動」、「好波！我愛日本人」。

神社職員更於售賣護身符的地方附近的許願版重新掛上，確保沒人再能拆走。（「AoiKonpeito」Twitter圖片）

繪馬的香港主人得知事件亦表示非常傷心，因為是當地一朋友特意於神社畫下並送給自己，「我們感到很失望」。（「HKHi_KM」Twitter圖片）

內地美容博客「樊燁燁燁」上周五（6日）於微博發文，表示到訪大阪一神社時，發現許願板上有2塊繪馬寫上「五大訴求、缺一不可」、「香港人加油」等字句，令她大感不滿又憤怒，隨即拆走繪馬，更走到一角落位置挖洞將其埋起。

她於文中大罵：「這種願望還不如不寫，因為明擺着實現不了，不知道什麼時候這幫傻子才能明白離了中國他們什麼都不是。」她更自稱是小天使，「誰都不許說我大中國不好」，又表明支持香港警察，直言香港永遠是中國的一部份。

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帖文後來被香港網民譯成日文發到Twitter，惹來大批日本網民炮轟不尊重當地文化，「請這種人不要再來，神社是用作祈福，不是來生事的」、「中國人的愛國主義原來就是這樣」、「做人的基本禮貌也不懂」。

繪馬的香港主人得知事件亦表示非常傷心，因為是當地一朋友特意於神社畫下並送給自己，「我們感到很失望」。

「樊燁燁燁」事後把帖文刪走，並再發新帖文回應事件，力撐自己並無做錯，「無論是觸犯當地法律還是冒犯神靈，我都要摘」。她又指自己常到國外旅遊，強調去日本遊玩與愛國之心並無關係。

她對此毫無歉意，面對網民的怒罵更下戰書寸爆自己仍身在日本，「我持有中國人民共和國護照，被中國人民解放軍保護」、「有膽就讓你的日本爸爸來抓我」。

（Twitter、微博）