聯校人鏈connect協恩女　鄧鏡波中年舊生一句引共鳴：波記仔心聲

反《逃犯條例》修訂運動持續，今早全港多間中學、大專院校發起聯校人鏈活動，要求政府回應五大訴求，當中包括傳統女校協恩中學及男校鄧鏡波學校。有協恩舊生今早到母校聲援時，就遇上相當「長情」的疑似鄧鏡波舊生，該名5、60歲叔叔的一句肺腑之言，引來大批網民哄動，坦言「這真是很多波記仔的心聲來」！

今早多區中學及大專院校發起聯校人鏈活動，包括傳統女校協恩中學及男校鄧鏡波學校。（黃文萱Leticia Wong fb專頁圖片）

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「我哋等協恩行過嚟，等咗40年啊！」一名協恩舊生今日在facebook發帖，指早上回母校參與聯校人鏈活動時，遇上一名年約5、60歲疑似是鄧鏡波舊生的叔叔走到人群，可能當年在學時期較害羞，一直不敢主動跟協恩女學生交流，叔叔竟跟她們表示等足40年，如今終於得償所願，拉近跟協恩的距離。從她上載的照片所見，多名身穿校服的協恩女學生在天光道一帶手拖手完成人鏈。

有協恩舊生表示今早遇到一名年約5、60歲的鄧鏡波舊生，對方唏噓稱等協恩走過來已等了40年。（黃文萱Leticia Wong fb專頁截圖）

「我哋等協恩行過嚟，等咗40年啊！」一名協恩舊生今日在facebook發帖，指早上回母校參與聯校人鏈活動時，遇上一名年約5、60歲疑似是鄧鏡波舊生的叔叔走到人群，可能當年在學時期較害羞，一直不敢主動跟協恩女學生交流，叔叔竟跟她們表示等足40年，如今終於得償所願，拉近跟協恩的距離。從她上載的照片所見，多名身穿校服的協恩女學生在天光道一帶手拖手完成人鏈。

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「癡情」叔叔引起大批網民熱議，有在場的另一網民表示，疑似是同一名鄧鏡波舊生的叔叔，曾捉住他及其他協恩妹妹合照，「話197x年等到而家終於等到」，令他哭笑不得。

另有網民笑稱「癡情」叔叔道出「很多波記仔（鄧鏡波學生）的心聲」，亦有校友表示感到老懷安慰，「同公義一樣，會遲到但終會等到」，並鼓勵在校生應主動出擊，「師弟們，勇敢啲，師兄之前蹉跎了」、「幸福要自己爭取㗎」！

（黃文萱Leticia Wong fb專頁）