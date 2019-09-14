遊日拆「支持香港」繪馬　內地網紅稱遭「窮凶極惡港獨分子」起底

內地博客「樊燁燁燁」上周到日本大阪一神社遊覽時，將由香港人寫下對香港的祝福字句及五大訴求的繪馬（許願牌）直接拆走及於地下挖洞埋下，引來香港及日本網民炮轟。有日本人得知事件後專程到神社，找回兩塊繪馬重新掛上，好人好事獲大讚。 事件引起的爭議至今仍未平息，有網民以日文發聲明，稱將對涉事博客保留追究權利，並稱已紀錄其指紋，將會轉交日本警方跟進調查。另有網民對「樊燁燁燁」起底，昨晚她嬲爆反擊，形容將她起底的網民是「窮凶極惡的港獨分子」，直斥「你們不是暴徒是什麼？」，又揚言即使個人資料曝光也不會害怕。有網民則提出「理性討論」，指香港示威者提出的「五大訴求」，或者今次香港旅客所寫的繪馬內容都跟港獨無關，質疑「樊燁燁燁」扣帽子對號入座。

內地美妝Blogger「樊燁燁燁」日前到訪大阪一神社時，見到有港人寫上支持香港的許願牌，令她怒火中燒。（「樊燁燁燁」微博圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

內地美妝博客「樊燁燁燁」於大阪神社拆下繪馬事件餘波未了，除了有日本人專程到神社找回繪馬重新掛上之外，有關心事件的網民亦以日文發文，指已將她的指紋記下，將會交予當地警方作跟進調查。

「樊燁燁燁」事後曾於微博發文回應，揚言「如果日本敢在官方層面公開支持港獨，我就敢一定用火燒」，又指得知很多「港獨廢青」向日本警方報告事件，「你日本爸爸根本不理你們，他們敢為了港獨得罪中國爺爺嗎？」。

有網民指已將「樊燁燁燁」的指紋記下，將會交予日本警方作跟進調查，亦有人發動網絡「起底」，公開其個人資料。（微博圖片）

「樊燁燁燁」的回應再次引起網民炮轟，雖然該則微博事後已被刪除，有網民仍發動網絡「起底」，將她的個人資料如地址、身份證號碼、戶籍、出生日期及家人地址等公開，逼得她於中秋節夜現身「反擊」。

+ 11 + 10 + 9

她昨晚（13日）再於微博發文，交代自己被「窮凶極惡的港獨分子」公開資料，又稱有人揚言要殺死她，並有黑客不斷企圖更改她的個人密碼，直斥：「這就是你們口中的自由民主，順着你們的意思就是民主，反對你們就要打砸燒搶就要不擇手段，你們不是暴徒是什麼？」

「樊燁燁燁」又指，即使微博密碼被改掉，或是有人到杭州找她、傷害她，自己也不會向「港獨黑惡暴亂分子和背後的某些西方國家」低頭，直言「有什麼事衝我來，不要威脅我的家人」。

「樊燁燁燁」的言行獲得大量內地網民或國外中國人聲援，但亦有很多網民狠批她口說愛國，卻遊日本、穿和服及用iPhone手機，而在日本神社丟棄他人繪馬是十分「無品」，不尊重他人及缺德；有網民則提出要「理性討論」，指繪馬上的內容與港獨無關，又指港人提出的「五大訴求」就是想悍衛高度自治的一國兩制，質疑「樊燁燁燁」只是亂扣帽子。

（綜合）