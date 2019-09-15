【Telegram】增「Schedule Message」功能　預設留言特定時間送出

撰文：李納德
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Telegram（簡稱TG）是近年熱門即時通訊軟件之一，它備多個保障私隱及認證功能，私隱保障較WhatsApp或LINE等通訊軟任全面。繼早前TG俄羅斯團隊更新程式，允許用戶關閉電話配對功能，解決電話號碼有機會被不法之徒竊取問題外，TG近日又有新功能，加入「Schedule Message」的排程功能，讓用戶可以預先設定訊息，於特定時間傳送給特定朋友或群組。
「Schedule Message」排程功能做法相當簡單，30秒內即可完成。
Telegram日前推出「Schedule Message」排程新功能。（Telegram官方圖片）
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第一步： 在文字框打好訊息後，長按「Send」的箭咀便會看到「Schedule Message」的選項。（Telegram截圖）
預設時間。（Telegram截圖）
第四步： 如設定在某群組發送訊息，在該群組的文字框旁，會多了一個月曆圖案，提示用家有已排程的訊息，點選該圖案，便會彈去「Schedule Messages」的版面。（Telegram截圖）
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