【Telegram】增「Schedule Message」功能　預設留言特定時間送出

Telegram（簡稱TG）是近年熱門即時通訊軟件之一，它備多個保障私隱及認證功能，私隱保障較WhatsApp或LINE等通訊軟任全面。繼早前TG俄羅斯團隊更新程式，允許用戶關閉電話配對功能，解決電話號碼有機會被不法之徒竊取問題外，TG近日又有新功能，加入「Schedule Message」的排程功能，讓用戶可以預先設定訊息，於特定時間傳送給特定朋友或群組。

「Schedule Message」排程功能做法相當簡單，30秒內即可完成。