好動貓主子愛行山　奴才IG分享型爆甫士相　網民冧爆讚超可愛

每個主子都有屬於牠自己的性格，不一定是家中等待吃罐頭的懶散貓貓。最近主子Gary於IG成為爆紅「小明星」，全因牠最愛與奴才James進行戶外活動，無論行山、立式划槳、甚至露營亦變成牠生活一部份。連James亦表示牠是隻愛冒險又好動的主子，如沒帶牠出去走動更會坐在家中門口不斷喵叫嚷着要出街。網民勁讚Gary超可愛，羨慕牠如此愛活動，「為何我家的那隻像豬一樣」。

最近一主子Gary於IG成為爆紅「小明星」，全因牠最愛與奴才James進行戶外活動，其另類性格令網民對一般主子的印象超不同。（「greatgramsofgary」IG圖片）

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Gary今年已5歲，從前的牠原來曾是隻被遺棄而有缺憾的貓，自從做過股骨切除手術後，就不能跳得太高。牠就在那時就遇上James，自從變成密不可分的拍擋。

James指初初帶Gary回家時，牠膽小又怕事，見到陌生人作客就會被嚇到通處躲。後來James與伴侶帶同Gary搬到加拿大洛基山（Canadian Rockies）附近，於是一有空就帶Gary到處走走。James發現Gary對戶外地方抱很大興趣，在公園散步就喜愛走到草叢，非常享受大自然。

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待Gary習慣走動後，James開始帶牠行山，近日更漸變成露營、立式划槳等，連行冰川亦難不到牠。James又笑言Gary感到累時，中途會走到自己腳前喵叫，他也只有把牠放在揹起的透氣背包中小睡一陣。

Gary從一隻懶散怕事的貓，到現在變成愛冒險又有自信的主子，James更指現時Gary已願意被陌生人撫摸，這是最令他意想不到的改變。

James亦有為Gary開設IG帳戶，分享每次戶外活動時的裝束及甫士相，其中一張戴着太陽眼鏡及穿風褸的相片有不少網民大讚超有型，他們指Gary予人一種非常正面的感覺，看着牠的相除了治癒心靈，更可鼓勵人心。James坦言無想到Gary擁逾4.5萬位粉絲，希望藉着IG能向別人傳遞愛護及享受大自然的訊息。

（Boredpanda、Instagram）