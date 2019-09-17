【我唔驚你呀】大媽尖沙嘴騷擾港女街頭Busking　正義男挺身阻止

自從旺角西洋菜街行人專用區消失，不少喜愛街頭Busking的人亦轉移陣地，於尖沙嘴天星碼頭附近繼續表演。最近有2位港女街頭Busking，突然遇上大媽無故指罵，大媽轟她們聲浪滋擾，刻意在她們面前走來走去，試圖阻擋港女演唱。現場有男士看不過眼，挺身而出以身體阻擋大媽，不少網民大讚該男士夠正義，「好波呀師兄」、「完全唔知個大媽想點」。

有港女於天星碼頭附近Busking，突然遇上大媽前來無故指罵，聲稱她們的聲浪非常滋擾，又在她們面前走來走去，試圖阻擋演唱。（fb片段截圖）

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有網民上周六晚（14日）經過天星碼頭附近，遇上兩名港女在街頭唱歌，於是駐足觀賞。突然一身穿花裙的大媽衝前，指罵唱歌港女極為滋擾，更於她們面前來回踱步，試圖阻止她們唱歌。

樓主即時拍片，其後放上facebook，片中可見大媽表露出兇惡的樣子，不時指罵2名港女，圍觀群眾及唱歌港女均無理會，女生們繼續專注演唱陳奕迅的《單車》。其中一人更向觀眾高呼：「畀啲掌聲我哋，好嗎？」觀眾隨即拍手歡呼，大媽不甘心欲再指罵，港女隨即回應：「我唔會驚你，唔好意思！」之後又向觀眾道謝。

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旁邊一位戴鴨舌帽的男士面對大媽的惡行忍無可忍，遂以身擋住大媽，不斷跟着對方走來走去，大媽見狀又再發火怒罵正義男踩到腳，更指着喝止他別再踩過來，但正義男未有因此而退縮，更大聲稱：「我咪講咗對唔住囉！」

有網民笑言正義男與大媽面對面來回走動猶如跳茶舞，大讚正義男夠勇敢挺身而出，「個大媽發生咩事」、「香港人香港地唱歌，都要你大媽批准」、「要鬧都係鬧娜娜」、「多謝綠衫男士行出嚟，其實大家都可以行出一步，呢個係一個好開始」、「綠色衫哥仔好慘，逼住同個阿嬸跳社交舞咁」、「多謝片中人保護佢哋。」

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