AV女優躺着就能賺錢？　產業實況超辛酸　加藤鷹的片酬是…

文：台灣律師 呂秋遠 每次我看到有人批評AV女優，說「躺下去就能賺錢」，我就會欲言又止，因為說太多人家會以為我專門研究這個；不說又覺得很生氣。

有人批評AV女優是「躺下去就能賺錢」的職業，但實際上真的如此？圖為AV女優波多野結衣。（資料圖片）

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沒有一種賺錢的行業，是「躺下去就能賺錢」的，別人躺下去而自己賺錢的行業倒是有，那叫做殯葬業。你以為波多野結衣的行業很下流？依我說，只要一個行業不傷害別人，而又能造福別人，就是上等行業。至於說，要不要同意我的親屬去當AV女優，我反對啊！因為這個行業太累，而且這個社會給予的壓力太大。但是，如果女兒思考過，真的想做，那我也沒辦法。

成年了，要自己負責，誰能控制誰？但是，這跟職業貴賤真的一點關係也沒有的。不然，各位已婚的女生們，你寧願老公看波多野還是劈腿？兩個都不選？你也太夢幻。第三者如果是一種職業，你覺得哪種對婚姻影響比較大？

台灣律師呂秋遠指，「躺下去便能賺錢」的行業，只有殯葬業而非AV行業。圖為AV行業示意圖。（《全裸監督》劇照）

人氣AV女優不輸藝人

說實在話，如果四十歲左右的男人，沒有聽過飯島愛、淺倉舞、朝岡實嶺這三個女優（這三位號稱平成三姬，加上白石瞳，稱為平成四天后），不曾對加藤鷹先生表示過讚嘆與羨慕，那麼這男人的青少年時期應該很純真，純真到幾乎天真的地步。

事實上，整個AV產業的分工，相當精細。從尋找AV的星探、AV女優、男演員、導演、燈光、劇本等等，都是整部影片的細節。一部好的AV，首先要有星探在路上發掘新人，要真正找到願意拍攝影片的AV女優，根本寥寥可數，星探在路上搭訕一百人，恐怕真正有回應的不到一人，還得要冒著被九十九人控告性騷擾的危險；一旦入行以後，星探與女優的酬勞對分，然而酬勞僅僅從十萬日元到數百萬日元不等，拍片時數又相當長（絕不是想像的脫光衣服就此了事）；女優的壽命相當短，波多野結衣或飯島愛，大概還是少數，大多數人可能只是一片女優，然而卻得要承受十數年乃至於數十年的壓力。例如九O年代相當火紅的冰高小夜，就是因為父母受不了鄰里壓力，而要求她引退（以死相脅）。AV拍完以後，有演唱會（不用懷疑，真的有，例如安西美穗）、接受電視台等訪問，還有簽名會等，一點也不輸給一般藝人。

部分AV女優會受邀出席電視台節目，還有簽名會等，知名度不輸給一般藝人。圖為波多野結衣。（資料圖片）

AV的產業鏈

在拍片時，要經過數次綵排，並不是一次就能取得所有的畫面；想想看，做愛的場所中，有燈光、導演、道具等七、八個人在現場，還要裝作若無其人，這一點都不容易；男人就更可憐了。常常有人羨慕拍片男星，認為可以跟許多美麗 的女優上床，這恐怕也是不切實際的想像。首先，男人可不比女人，有辦法隨時「提槍上陣」，一旦導演喊「卡」，就得要讓自己的性器持續保持「狀況」，免得到時候再度開拍時「一蹶不振」；拍片的酬勞，有名的男優，例如偉大的加藤鷹先生，可以拿到五萬日幣左右（約3600元），然而一般大概只有數千元日幣不等。所以，千萬不要羨慕片中的男人，這可是又累片酬又低的行業啊。要完成一部可以上得了台面的AV，可是需要相當長的企劃與努力。當然，花的成本很高，周邊將來的收益也不小，這就是一種認真的把產業拿來經營的態度。

一部AV需要經過長時間的企劃與努力，當中男優更需要讓自己的性器持續保持「狀況」，相當辛苦。圖為AV男優加藤鷹。（資料圖片）

所以，談AV，其實不如談談認真的態度。請認真的面對自己的人生、自己的事業、自己的未來。想要什麼，就認真的追求；得過且過，只能永遠自居下流。關於波多野，如果你只看到色情，而沒看到產業，只看到物化，而沒看到歧視，那恐怕還得想想，在你認真的眼睛裡，究竟看到什麼。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）