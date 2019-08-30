獨居台女遇變態大叔　站門前睇AV兼寫藏頭詩示愛　網民：快搬走！

獨居女性當然要注意人身安全，時刻注意有否可疑人出沒！台灣一名獨居女生在網上發文抱怨，稱長期被隔壁一名年約40歲的大叔騷擾，對方經常只穿內褲在其房門前看色情片，吵得她半夜兩、三點被吵醒：對方其後更留下藏頭詩、信件等「示愛」，令她非常困擾。網民看到情況後非常擔心，形容大叔是一名癡漢，根本是性騷擾，建議女生馬上搬走。

女生收到變態大叔的信，裏面的藏頭詩第一排打橫看就是她的名字。（fb群組「爆怨公社」圖片）

台女在facebook群組「爆怨公社」發文，稱自己是獨個租屋住，大約一個月前，她發現隔壁一名年約40歲的中年大叔，會在半夜只穿內褲在她房門外看影片，她常常在半夜兩、三點被吵醒。女生有一次忍不住出門提醒對方調低音量。

在兩星期前，女生早上被大叔「（播）A片女聲嚇醒」，她打開窗再次叫大叔調低音量。女生向房東反映事件，房東貼告示提醒大叔別在他人門前看A片，否則請他搬走。不過女生只是安心了數天，她一天出門時發現門口有一張字條，全是一些情詩，例如「紅鸞星動訴情懷，美酒佳人定情埃」之類，下方寫着大叔的名字，女生拍了張照就放下，當成大叔不小心掉的，沒有拿走。

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到了昨天（29日），女生在公布水電費的通告欄上發現一封信，竟是一首藏頭詩，第一排打橫看就是女生的名字。女生肯定大叔是從通告欄發現她的名字，因為房東一直將她的名字打錯成同音字。女生坦言「他X超噁，我管你是怎樣的人，拿不認識的人名字作藏頭詩就是讓我毛骨悚然」，大叔還留下自己的電話，令女生非常不安。

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網民形容大叔的行為噁心，根本是癡漢，有人認為他的行為已經是性騷擾，大可以要求房東將他趕走；另外，有留言建議女生最近可以找男性朋友多上門坐坐，或者在門前放一雙男性的鞋，令大叔知難而退。不過，大部分的人認為女生應該搬走免生危險。有網民更把重點放在信紙上，「那張信……看起來濕濕的」。女生看到網民的看法後，稱房東現時正處理事件，她亦打算搬走，「希望他國文能多深讀一些」。

（facebook群組「爆怨公社」）