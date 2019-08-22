女AV迷的疑惑：點解男主角選角怪怪的？　男觀眾心領神會秒破解

演藝作品總想觀眾喜歡，AV也不例外吧？不過台灣有女AV迷近日發帖問出不少同路人心中疑惑，就是為何女主角樣靚身材正，男主角卻「多數都是長相、身型奇特」，有關話題引起女觀眾共鳴，惟在男觀眾心中卻各有見解，有人認為AV市場以男觀眾為主導，這樣選角易讓看者有代入感，有人笑言反正鏡頭不在男方，男主角只要「表現好」就成了，樣貌反成其次。

有女AV迷好奇問，為何男主角不時令人失望，男觀眾回答令人深思。（網上圖片）

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「有時候看封面，女優超正身材很好，結果跟他對手的男演員一出場...抱歉我秒關了，覺得為啥要讓一朵鮮花插在牛糞上，還被X得不要不要的，視覺觀感上無法接受！」這或許是不少AV用家曾面對的情況，特別是女觀眾而言，激情橋段以外，視覺效果總不能不顧吧，惟很多時卻發現，男主角十分不如預期。

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對於男主角品質怪怪的話題，站在男觀眾角度卻不以為意，就女AV迷的疑惑，大家各有看法，惟都說得頭頭是道，不少人忍不住笑着點頭，指真的長知識了。

不少女AV迷都難以明白，為何很多時男主角的外型都不如人意。（《全裸監督》劇照）

AV男優外型各有特色，堪稱「鹹魚青菜各有所愛」，不過女性向的作品中，男演員確是比較養眼！

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