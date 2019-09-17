台女詐暈測試哈士奇反應　自取其辱成最慘主人　網民︰合符預期！

許多人生活中少不了寵物陪伴，視牠們為親人，但在寵愛牠們的同時，也會希望出現如同電影般真情相守、主寵情深的畫面，可惜現實總是殘酷的…… 例如歷來被玩壞主人最喜歡實驗的「牠會怎麼做」，模擬主人暈倒情境，測試寵物反應，想看到牠們被嚇壞、四處求援、哀聲泣啼的樣子——當然是不可能！懂事點的會窩在你旁邊跟你趴一起，活潑點的就……不是玩更瘋就是跑不見影，然而主人們還是樂此不疲的挑戰，於是「最慘主人」便誕生了。

只見影片中女主人裝暈躺倒在地，沒想到狗狗完全沒Get到主人散發的訊息，反而把她當成跳板，開心的一下、兩下的來回蹦跳重踩五次（點圖放大逐格欣賞）↓↓↓

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網民留言：主人沒死都被踩到斷氣

「不救主人還一直踩」

「主人直接被踩爆」

「沒死也被踩死了」

「原來這就是雀躍」

「快樂的不得了」

「看就知道在報仇了，嘖嘖嘖」

「原來是跳板呀～還以為是跌倒呢」

「跨越障礙無極限……整個家就是本哈的運動場」

跨越障礙無極限。（影片截圖：Facebook@爆廢公社公開版）

幫主人拍拍，其實牠在用自己的方法救你啦！

「牠只能用他的方法叫醒妳」

「狗式CPR」

「牠真的在救他主人，瘋狂CPR」

「很努力在做CPR」

「好激烈的CPR」

「別誤會，其實牠是在幫妳心肺復甦……只是踩不到心臟只踩的到肺……」

其實牠在用自己的方法救你啦！（影片截圖：Facebook@爆廢公社公開版）

怎麼會想不開去測試哈士奇呢？

「二哈不意外」

「怎麼會想測試二哈的反應XDDD」

「怎麼可以測試傻哈呢……根本找苦頭」

「怎麼會試二哈呢？誰給你的勇氣」

「二哈正常發揮」

「我彷彿聽見哈奇奇不斷地大叫著：呼！好爽啊！」

「這影片證實這隻是純度100%的二哈」

二哈的反應總是不會讓人失望。不過，根據《科學最前線》報道，狗狗可以透過嗅覺去感知人類的身體變化，所以「裝暈」這招其實騙不了狗狗，只會讓牠們以為你在和牠玩。

有網友也告誡，曾在醫院實習時親眼看到狗狗急著想叫醒疑似腦出血昏倒的主人，把主人咬到眼眶破裂、眼球跑出來掛在外面，所以不建議亂玩這種遊戲嚇毛小孩，因為你無法預測牠們會做出什麼反應。

（Facebook@爆廢公社公開版）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】