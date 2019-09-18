內地劇「藝妓妝」女角嚇壞觀眾　網民見真身超驚訝：明明是美女

女演員有時為了劇情需要，需化醜妝並不出奇，但如果是慘白妝容，真令人嚇一跳！有內地觀眾日前在家看電視，驚見劇中哀怨說「我們的婚姻就是一場交易……」的女角，竟然化着藝妓妝，有種說不出的滑稽，嚇一嚇的他拍下到網上開心分享即引網民哄動，不少人問劇組那名化妝師是否從殯儀館挖角過來，有人幾經辛苦認出該女角竟是網絡女神，忍不住驚呼：她本來是美女啊！」

有網民看電視驚見劇中女角化了藝妓妝，即時嚇了一跳，拍下與網民分享引來討論。（微博圖片）

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出現這個「藝妓妝」女角的電視劇，為內地優酷獨家播映的網劇《讀心》，上月開始播放，為有關婚姻的懸疑劇。嚇倒網民的女角，黑黑的粗眉配上超白臉和紅唇，猶如日本藝妓一般，遠近鏡看一樣古怪，照片被觀眾拍攝並放上網後，引來網民熱論，有人指快看時竟分不到男女，有人笑稱好像「香港捉鬼大師」的林正英穿上了女裝。

網民認出真身嚇一跳，呢位校園女神其實素顏都好靚女！

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有人質疑是女角得罪了化妝師而慘被惡搞，另有毒舌網民問劇組是否只有一名化妝師，而他或她正好是從殯儀館挖角而來，不然解釋不了那化妝技巧。

另有網民再三觀察，駭然發現這個「藝妓妝」女角，竟是昔日校園女神之稱的張辛苑，她曾以全國第一成績考入中央戲劇學院而引人關注，後加入娛樂圈不時出演電視劇，一向以復古典雅形象示人，沒料這一個勁妝，即時震撼觀眾，令人驚呼「她本來是美女啊…」

及後才有追劇網民解惑，指劇中該女角扮演抑鬱症患者，該恐怖妝容與劇情有關。