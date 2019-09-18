台IG網紅設計系畢業　自設時裝品牌做埋模特兒　有樣有身材唔簡單

世上網紅多如繁星，不過來自台灣的Stephanie Teh（匿稱tehhan）就有一點特別，因為她除了有樣貌身材之外，更擁有自己的時裝品牌！外貌姣好的Stephanie經常都會在Instagram上分享自己的生活照，除了宣傳自己的品牌網店之外，亦完全不吝惜自己的美好身段，時常穿上性感衣服打卡，不時都會見到極之「胸」湧的事業線！

Stephanie Teh（tehhan）既有樣貌又有身材，更有自己的時裝品牌，是一名老闆娘！（IG「tehhan」圖片）

Stephanie來自台灣台北市，畢業於實踐大學服裝設計學系，雖然她只有27歲，但已經成功學以致用，創立自己的時裝品牌及網店「Scrappy koko store」，實在不簡單。

不過這位老闆娘同時也是一名網紅，在IG上有超過47萬名粉絲，極之受歡迎。她亦不時穿上自家出品拍照，做模特兒推銷新衣服，一條龍搞掂晒。粉絲之多，一大原因就是她上載的照片，不但衣服穿搭時尚好看，其樣子及身材亦都相當吸引。

+ 17 + 16 + 15

Stephanie Teh（tehhan）有時亦會分享自己的泳衣照，展示美好身段。（IG「tehhan」圖片）

+ 7 + 6 + 5

+ 33 + 32 + 31

Stephanie五官端正得來又有尖尖的瓜子臉，單看樣子已經令人着迷。Stephanie還偶爾會選擇一些例如大露背、吊帶、低胸、迷你裙等的性感衣服來演繹，她的身材就更加突出，盡顯澎湃上圍、纖腰、修長雙腳的美態，相信追蹤的網民在觀看照片時，不論男女都會流出欣賞的眼神和口水。

↓↓↓ 佢都係網紅！大馬Amy香兒你又識唔識？ ↓↓↓

+ 36 + 35 + 34

↓↓↓ 佢又係時裝品牌模特兒！精靈系混血Model Chloe你又知唔知？ ↓↓↓

+ 25 + 24 + 23