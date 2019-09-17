超仙氣女生開學禮被偷拍　洋娃娃側面照引哄動　美女身份極速曝光

新學期開始了，身邊有否發現美女同學呢？近日一張大學開學禮的照片在網絡瘋傳，只見一名黑長髮、皮膚白皙的女生低頭看手機，五官精緻再加一個小紅唇，洋娃娃般的外貌散發出一股仙女氣質。照片曝光後引起網民一陣暴動，美女的身份也隨之被起底，原來她是一位越南大學生。

Phan Thi Minh Hang低頭看手機，五官精緻再加一個小紅唇，仙女氣質引起網民哄動。（IG「cas.naf」圖片）

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這位引起哄動的女生是越南國立經濟大學學生，名叫Phan Thi Minh Hang，她當天穿着越南傳統白色連身裙，在大學開學禮被其他同學偷拍，並放在網上瘋傳。她事後在Instagram亦有轉發這張照片，笑說：「好想回到高中！」

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Phan Thi Minh Hang爆紅吸引許多廠商關注，紛紛邀她擔任模特兒，但她謙虛表示，自己不是網紅，也沒做過模特兒，「一個普通學生能夠得到這樣的關注，讓我受寵若驚」。雖然她已開始接觸一些模特兒的工作，但強調自己對法律及經濟非常有興趣，希望未來能成為一名經濟學家。



（綜合）