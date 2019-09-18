陳倩揚直播卸妝嚇倒網民　素顏殘爆老10歲　網民：媽媽真偉大

港姐陳倩揚生完細女後漸減幕前工作，育有3子女的她近年變身KOL，日前她直播介紹卸妝產品，即席上妝再下妝，素顏Look無所遁形，有媽媽網民追看，驚覺她比以前憔悴了很多，看來突然老了10歲，有人感嘆生了第3個女之後看到她明顯變老，相信她照顧子女又要顧及工作忙不過來，慨嘆媽媽真偉大。

平日化好妝現身的陳倩揚，十分精神，沒料抹走化妝品後，被網民指十分憔悴。（陳倩揚fb）

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陳倩揚為2008年港姐亞軍，現年36歲的她婚姻美滿，育有3名子女，離開無綫後漸減幕前工作，現時主力當KOL，不時在網上介紹產品。上周她直播時指生完BB後或因休息不足，故皮膚抵抗力弱，開始多了解敏感肌膚產品，為此推介一款很溫和的卸妝產品。

網民看陳倩揚直播卸妝變素顏，最後搽唇膏動作更令人震驚，急問：點解殘咗咁多？

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鏡頭前陳倩揚化了淡妝，為突顯效果，她特意在半邊面添妝，其後以化妝棉印上卸妝水輕抹眼睛和嘴巴，原本看來精神的她，沒了化妝品修飾後明顯臉色變黃，黑眼圈無所遁形。

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不少網民稱看陳倩揚卸妝感覺產品不俗，會跟住買，但亦有人看到她妝前妝後對比，忍不住感嘆她為何氣色這麼差，「突然殘成咁！」，更有人發現其頭頂位置白了一塊，擔心她是否遇上脫髮問題，又定格她搽唇膏一刻，直指看起來比她真實年齡足足大了10歲。

有人感嘆生了第二個兒子後陳倩揚其實保持得還不錯，惟去年誕下細女後，明顯看到她愈來愈憔悴，估計照顧孩子還要工作的她忙不過來，減少了照顧自己，可見媽媽真偉大。不過亦有人認為妝前妝後有對比其實很正常，反而讚她不怕素顏曝光很勇敢。