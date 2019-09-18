防曬奇招！台女戴「臉堅尼」再頭包到落腳游水　網民：好像大媽

台灣一年一度的日月潭萬人泳渡活動已於日前圓滿落幕，有女網友在爆廢公社分享「全身包緊緊」的防曬照，原PO表示，由於自己本身不是白肉底，加上曬黑很慢才能白回來，所以從頭包到尾，「泳帽（主辦單位發）+臉基尼京劇頭套+墨鏡+長袖長褲泳衣+浮潛手套+浮淺鞋套」。原PO笑說，儘管游過她身邊的人都會噗嗤笑了一下，但仍是感謝同行的朋友不嫌棄和她一起游～🏊‍♀

台灣「臉基尼」美女為防曬由頭包到落腳扯尾。（Facebook@爆廢公社）

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徹底防曬

有網友表示，包成這樣完全不會曬傷RRR～下次也要來學學😁（即睇網民留言▼▼▼）

妳是誰？

不過也有網友表示，這樣實在太可怕.....其實原PO本人已經很正惹，曬黑一樣漂亮啦（即睇網民留言▼▼▼）

水鬼是你？

還有人開玩笑說，游泳時有害旁邊的人嗆水嗎？而且幸好是白天泳渡，如果是晚上就嚇慘惹😱（即睇網民留言▼▼▼）

這不是洋蔥文

看到原PO包成這樣，網友還以為是燙傷患者泳渡日月潭的勵志故事，誤會誤會啦（即睇網民留言▼▼▼）

雖然說要防曬，但這身打扮也太嚇人了吧😂尤其是臉基尼，本編絕對不敢穿戴.....對於原PO的勇氣，本編佩服～佩服(≧∇≦)

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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