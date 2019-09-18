被指是模仿對象　辦公室小野與炸死少女家屬和解：供人道主義幫助

山東棗莊兩名少女上月尾在家模仿網上短片自製爆谷，點火時意外釀成爆炸，其中14歲少女周哲全身96%的皮膚重度燒傷，最終因感染不治。周父事後控訴網紅「辦公室小野」為女兒的模仿對象，「辦公室小野」曾發長文澄清。 惟事件近日再有新進展，「辦公室小野」透過同事及表哥與周父聯絡，提出願意進行「人道主義幫助」，雙方商討後簽下和解協議，惟未有交代詳細內容及賠償金額。「辦公室小野」事後稱，將會繼續與另一受傷少女彭祥雨家人接觸以提供協助。

兩名內地少女模仿抖音短片以鐵罐及酒精燈自製爆谷，意外釀爆炸導致嚴重燒傷。（梨視頻截圖）

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意外發生接近一個月，重傷不治少女周哲的家人多次指責網紅「辦公室小野」是罪魁禍首，稱她是兩名少女的模仿對象，又指相關短片無風險警告，一度表示打算與發布短片的平台打官司。而「辦公室小野」則曾發長文，強調涉事少女模仿的絕對不是她的影片，稱將為兩名少女及其家人提供協助。

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至前日（16日），「辦公室小野」的同事及表哥代表她，到山東與周哲的父親及家人見面，表示願意提供「人道主義幫助」，期望雙方能「好好聊一下」，讓兩個家庭「過得愈來愈好」，為事件「畫一個句號」。

意外中其中一名少女周哲被嚴重燒傷，燒傷面積高達96%。（梨視頻截圖）

雙方見面時，周父直接表達不滿，指事件發生後，「辦公室小野」一方沒有即時提供協助，稱如對方能及早撥錢應急，或許女兒仍有機會救活，「當時如果你們來個人，先撥一部分款應應急，你現在就是給100萬、200萬，孩子也不在了」。而「辦公室小野」的同事則解釋稱當時團隊都對意外感到非常驚訝，「不知道具體該怎麼解決，該怎麼去溝通」。

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周父指出，意外後約1星期，女兒仍有清楚意識，醫生曾建議轉院治療，惟家人卻負擔不起，「到北京、上海光去一趟就得4、5萬（約4.4至5.5萬港元），如果當時轉院的話有更大的希望，如果救不活，我也沒有遺憾了」，直言女兒突然離世對家庭帶來重大打擊，「本來很溫馨的一個家庭，孩子說沒有就沒有了，誰能接受」。

對於周父的控訴，「辦公室小野」的表哥稱，期望雙方「不講以前的過錯，只是看後面怎麼讓大家好過一點」，提出願意提供經濟上的援助，包括讓周父的長女讀完大學，兒子得到高中教育，而考慮到周母大受打擊，他們能讓她至少一兩年可以不出去工作，「他們還能吃穿不愁」。小野表哥稱，如果周父願意接受幫助，希望事件「從此就翻篇」，雙方不要互相憎恨或追究，「相當於就此結束」。

傾談過後，周哲家人最終答應接受「辦公室小野」一方的金錢補償，昨日簽下和解協議，不過雙方均沒有透露協議內容以及賠償金額。而「辦公室小野」方面表示，稍後將會聯絡另一受傷少女彭祥雨的家人，以進行商討及提供協助。

（梨視頻）