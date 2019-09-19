安排中國孕婦赴美產子　華婦承認串謀移民詐騙　逾千萬財產充公

美國聯邦檢察官周二（17日）表示，經營「月子旅遊」賺了數百萬美元的41歲中國籍女子李冬媛（Dongyuan Li），已向法庭承認串謀移民詐騙及簽證詐騙等控罪，當局將充公其85萬美元（約665萬港元）資產、價值逾50萬元（約390萬港元）的房屋以及數輛平治房車；案件將於12月16日宣判，李冬媛面臨最高被判入獄15年。

控罪書指出，李冬媛在2013至2015年期間於加州歐文市（Irvine）經營「優孕月子度假會所」（You Win USA Vacation Services Corp），向每名中國孕婦收取4萬至8萬美元（約31萬至62萬港元），然後安排她們赴美產子，讓其子女日後取得美國公民身份。李冬媛的客戶主要以中國富豪和政府官員為主，兩年間逾500名孕婦「光顧」，賺取了數以百萬美元。

中國籍女子李冬媛周二向法庭承認串謀移民詐騙及簽證詐騙等控罪，當局將充公其逾千萬財產。（Getty Images）

教唆向入境部門人員撒謊

李冬媛教唆那些孕婦向美國入境部門人員撒謊，訛稱只到美國兩星期，實際上卻逗留逾3個月，然後在美國產子；嬰兒出世後，李冬媛協助他們取得美國公民身份，並享有美國福利如免費教育，並協助父母申請移民美國。

同時，李冬媛會指導孕婦在入境時隱瞞懷孕，以及安排入住位於歐文市的20個豪華單位，由名貴房車管接送。她透露，其顧客會透過預訂兩個航班去繞過美國移民管制，程序是首先從中國飛到夏威夷，然後從夏威夷前往洛杉磯國際機場，事關在夏威夷的海關被認為較易通過。

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2015年，聯邦政府人員突擊檢查加州多處與「月子旅遊」有關的地點，拘捕及通緝李冬媛等共19人，至今年1月提出起訴。聯邦檢察官表示，李冬媛是第一個認罪的被告，其餘十多人仍然在逃，當中包括該月子中心的客戶。

當局強調孕婦赴美國旅遊並不違法，只要能支付醫療費用，且以合法途經取得簽證就可赴美產子，然而那些「月子旅遊」公司卻以美國公民身分作為誘餌，宣傳成為美國公民可獲免費公共教育，並幫助父母移民等，以此牟利，其行為已經觸犯法律。