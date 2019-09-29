【健康百科】壯陽藥僅需要時服難根治陽痿　長期食卻有呢啲副作用

藍色藥丸問世以來，第五型磷酸二脂酶抑制劑（PDE5-I），是目前治療男性性功能障礙的口服藥物。

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目前市面上流通的PDE5-I藥物活性有些差異，都可以治療性功能障礙，患者必須依需求在性行為前服用，效果可達六至七成。

有文獻指出：某些陽痿病人，如術後性神經受損，糖尿病，或嚴重血管栓塞的病人，則效果偏低。

目前市面上流通的PDE5-I藥物活性有些差異，都可以治療性功能障礙，患者必須依需求在性行為前服用，效果可達六至七成。（gettyimage/視覺中國）

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另一方面，需要時才使用（on demand）藥物，其實還是無法完全使病人（四成至五成）恢復「正常」的性生活，因為有計劃的性行為可能導致焦慮而影響表現。

研究發現前列腺癌根除手術後，兩側性神經受損而陽痿的病人中，長期服用PDE5-I可以減低海綿體組織中平滑肌細胞壞死，也可減低血管細胞的失能。

動物實驗也發現，長期持續以威而剛餵食四十五天後發現，可以減緩海綿體組織的纖維化，避免海綿體平滑肌的損失。

臨床試驗指出，每日持續服用PDE5-I，可更有效維持性功能。（Becca Tapert／unsplash）

就這樣，愈來愈多文獻證實，比較單次使用on demand的20mg犀利士（Cialis）和持續每天使用10mg犀利士（Cialis）二十六周後發現：後者比前者在性功能評估指標證實，更有效維持提升勃起功能。而進一步臨床試驗中，每日給予一次犀利士5mg的療效之臨床試驗的整合結果相同。

而且，每日犀利士5mg成為目前唯一通過核准可持續天天服用的PDE5-I藥物。優點是長期使用可以改善內皮細胞的功能，副作用較低。最常來的副作用是消化不良，頭痛，背痛和疑似感冒症狀。

結論：

如果病人要求的是恢復更「自然」的性行為，每日持續使用PDE5-I，可能是治療陽痿的一個新契機。

內容提供：崔家倫醫生

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「男人要保養」​】

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