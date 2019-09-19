暖心女生廁所借衛生巾　忘了中間一格有人　網民尷尬變「輸送帶」

女士每個月總有幾天不方便，如果月經來了沒有衛生巾就會很麻煩。台灣女網民日前在百貨公司上廁所時，兩名女生分別進入其「左右側兩間」，其中一人發現大姨媽來了卻沒帶衛生巾，即向友人求救，夾在中間的她瞬間變成「輸送帶」，尷尬畫面讓不少網友笑翻。

台灣一名女網民日前在百貨公司上廁所時，兩位女生分別進入自己「左右側兩間」。（資料圖片）

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該名女網民在facebook群組「爆廢公社二館」發帖，表示在百貨公司上廁所時，有兩位女生也走進來，「分別進了我的左邊跟右邊廁所」，被夾在中間的她聽著兩人對話，右邊女生突然喊「唉呀，我大姨媽來了！」左邊的回應「我有衛生棉，那妳有帶嗎？」右女表示自己忘了帶，左女貼心地說「那我拿給妳，妳在隔壁嗎？」右女不假思索回「對對…我在妳隔壁」，不過兩人似乎忘記中間隔了樓主。

樓主看到詭異的一幕，一邊的女生在下方縫隙伸出手遞上衛生巾。（「爆廢公社二館」fb圖片）

之後樓主就看到詭異的一幕，左邊的女生在下方縫隙伸出手遞上衛生巾，樓主見狀頓時覺得又尷尬又好笑，最後樓主接過衛生巾，並默默向右傳幫她們交過去。

帖子引來大批網民熱論，不少人紛紛留言「女廁處處有溫情」、「笑死，當妳是任意門是不是」、「她們真的知道隔壁是誰嗎」。亦有人認為情況相當靈異，「妳不要出聲，這個故事馬上從溫馨感人變成驚悚懸疑」、「兩個出廁所之後應該會嚇倒才對」。