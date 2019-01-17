用「清涼版」衛生巾　點知一試中伏　網民：超濃烈的薄荷味

市面的衛生巾形形式式，總讓女士不知道該如何挑選。近日有一名台灣女網民在facebook抱怨，近日買了聲稱有「清新涼感」的衛生巾，試用後驚覺下體超涼，怒指像塗了白花油一樣，大喊現在「要死了」。有不少女士同意清涼的感覺很不舒服，亦有網民表示夏天用十分舒服，而且也不會易有異味，只是個人喜好問題。

有女網民表示自己用了聲稱有「清新涼感」的衛生巾後超不舒服。（facebook群組「爆怨公社」圖片）

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該名台女昨日（16日）在facebook群組「爆怨公社」大呻自己買錯衛生巾，結果讓她超難受。從她上載的圖片中可見，一包名為蘇菲（Sofy）的夜用衛生巾，包裝上標榜「清新涼感」，可以「擺脫悶熱」，含有「天然薄荷」。不過這包「清涼版」衛生巾卻令樓主叫苦連天，大罵：「要死了！到底是誰發明的？」，指自己用完之後下體超涼，形容涼到像塗藥油般，感覺超糟糕。

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帖文引起大批網民討論，有女士同意透心涼的感覺不舒服，「這真他X的涼」、「冬天真的會涼到靠北邊走」，更有人更形容像是「用胯下吃薄荷口香膠」，有網民亦崩潰指換衛生巾的時候胯下都是超濃烈的薄荷味，「沒有人在追求這種多餘的清涼感啊」。

惟有女生卻鍾愛這種薄荷感，指夏天用這一款很舒服，不悶熱，而且也會比較沒有異味，「我覺得這系列很好用」、「夏天用涼涼的很舒服」、「有薄荷味別人就不會聞到血味了」、「我用一次就愛上了」。亦有人表示，這款比較適合夏天用，冬天用則太冰涼了。

（fb群組「爆怨公社」）