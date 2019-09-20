「只想讓她快點入睡」　海洛英塗牙齦女嬰中毒亡　母被控危害兒童

美國緬因州班戈市（Bangor）33歲女子内利根（Kimberly Nelligan）去年8月開始在1歲女兒喬登（Jordynn）的牙齦上塗抹海洛英（heroin），至少達15次，聲稱是為了讓女兒快點入睡，惟同年10月喬登身亡；内利根周三（18日）出庭應訊，不但表現得毫無悔意，還在庭上對著鏡頭舉中指。

法庭文件顯示，内利根當日發現女兒突停止呼吸，嚇得立刻報警，喬登被送往醫療中心急救，惟最終回天乏術。驗屍報告顯示，喬登體內含有類鴉片止痛劑芬太尼（Fentanyl），有可能是殘留在母親手上，透過接觸奶樽或嘴巴，間接被喬登意外吸入體內致死。

内利根原先向警方訛稱從未接觸過海洛英，後來才承認在女兒去世前兩個月內，每周都會從一個小袋中取出海洛英塗抹在女兒的牙齦上，聲稱這樣做能幫助女兒快點入睡。内利根的丈夫史密斯（Shane Smith）表示，女兒有胃病和睡眠問題，自己亦曾目睹内利根為女兒塗抹海洛英。

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網民不滿控罪刑罰太輕

警方周二（17日）拘捕了内利根，控以危害兒童和藏毒罪，最高可被判監禁一年及罰款2000美元（約15700港元）。内利根周三獲准保釋，但期間不能飲酒或服用非法藥物，亦不得與丈夫或18歲以下人士接觸，案件將於今年11月12日繼續聆訊。

檢察官林奇（Marianne Lynch）表示，這類案件非常嚴重，非常複雜，「在某些情況下，美國法律並不能解決這問題；如果案情突然發生變化，我們可能提出其他指控，但現在只能維持有關做法。」

網民大都認為一旦罪成刑罰太輕，紛留言稱「爸爸看到全過程，居然沒有被指控」、「要求恢復死刑，殺人填命」、「她（内利根）應被控告謀殺罪。」