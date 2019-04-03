少女聲稱遭癮君子舅父非禮　向兄投訴換來一句：吸毒啲人係咁架啦

15歲少女聲稱遭其舅父上下其手非禮，案件今（3日）在九龍城法院開審時，少女供稱母親及舅父均有吸「冰」毒習慣，她當天原本幫舅父照顧孩子，舅父卻叫她吸毒，她拒絕後，見舅父開始亢奮，之後更摸她胸及內陰，她驚惶下摑了舅父一巴，舅父反向少女問他作了何事。少女事後把事告知兄長，換來兄長一句：「吸毒啲人係咁架啦。」

現年29歲的被告，否認非禮罪15歲甥女。（資料圖片）

到被告家幫忙照顧孩子

現年29歲的被告，否認一項非禮罪，控罪指他於前年11月某天，在鑽石山的居屋住所內，非禮當時15歲的女事主，被告是事主的舅父。

女事主口供透露，她曾住兒童之家，她的母親及被告均有吸毒，後來外婆把她接回家住，被告則住在他們樓下。案發當天，外婆叫她到被告家照顧被告的女兒。

被告服用疑似毒品後開始亢奮

女事主稱，當天她在被告房中與被告談家事，她知被告一直有服用用糖果紙包裹的疑似毒品，服用後情緒開始亢奮，又曾叫她服用，但她拒絕。之後，被告突然用手摸向她的大腿，她受驚縮開身體，又推開被告，並企圖坐開玩電話。惟不久之後，被告雙手推低她在床上，又觸摸她的胸部和下陰。她大驚哭喊叫被告：「唔好整我。」又掌摑被告一巴，被告才略略清醒過來，自言自語道：「我做咗啲乜？」

兄長聞其投訴無追問

後來女事主收到外婆來電，她藉機即時離開現場。事後事主曾表示有告知兄長，但兄長卻說：「吸毒啲人係咁㗎啦」了事。最終她告知男友的母親，即她的「契媽」，事件才被揭發。

辯方質疑事主被性侵無離開

辯方盤問時對質疑事主的說法，如事主在被被告初次侵犯後，為何不主即離開現場、外婆致電她時，又不作出投訴；事主解釋因為當時十分害怕，不敢離開，又因不想事情弄大，並說：「話晒細舅父都係屋企人。」最終沒有告知外婆，事後才告知她十分相信的「契媽」。

但女事主承認，被告沒有強行制止她離開，她亦承認與「契媽」相識不久，不，但她很信任「契媽」，認為她是個信得過、交到心的人，才把事件告知「契媽」。

質疑事主編作故事

辯方律師續指，被告並無侵犯事主，又指事主編作故事，因為她擔心男朋友的家人不喜歡她，覺得她的家庭背景有污點，才編造故事以表示她與家人關係疏離，同被事主否認。

庭上透露，被告去年4月被捕，他在警誡下曾說：「我梗係無做過。」

案件明續。

案件編號：KCCC24/2019