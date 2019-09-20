女顧客疑遭性侵90分鐘　「恐懼至癱瘓」　華裔按摩師被控二級雞姦

美國密蘇里州（Missouri）61歲華裔男按摩師張興武（音譯，Xing Wu Zhang）被一名女顧客指控性侵，遭到警方拘捕，並控以兩項二級雞姦罪（second-degree sodomy），最高可判入獄4年。張興武獲准以5萬美元（約39萬港元）保釋，並堅稱自己無辜；按摩店東主亦謂，閉路電視拍到女事主離開時並無異樣。

45歲女事主上周五（13日）光顧聖彼得斯市的「Oasis Foot Spa & Massage」按摩店，翌日報警。她表示，在店內與張興武共處一室時遭到性侵，張興武多次用手指插入其私處，並觸摸她的胸部，整個過程歷時約90分鐘。

女事主向警方供稱，由於事發時孤身一人，很害怕即將會發生的事，甚至「恐懼至癱瘓」，全身無法彈動，故此難以逃走。她說，張興武用濕毛巾替她抹乾淨身體，估計他是想清除其遺留的DNA證據。

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閉路電視拍到離開時無異樣

警方其後拘捕張興武，他透過翻譯否認所有指控，聲稱是女事主在按摩期間主動曝露身體，但他未有理會。他表示，原定在上周六（14日）下午4時乘飛機返回中國，如今因被控而要交出護照，已無法出境。

按摩店東主稱，張興武今年2月開始在店中工作，自己翻看閉路電視片段，發現女事主當日離開時並未有異樣，看來相當平靜，還向其他員工致謝，稱表示會再光顧。控方將檢視有關錄影片段，以便作進一步調查。