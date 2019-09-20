阿仔「搞出人命」　42歲男提前4日先知變爺爺　曬三代合照好轟動

三代同堂本是開心事，但42歲就做阿爺，確實要點時間消化。台灣一名爸爸月前在facebook群組分享，其高中二年級（約16歲）的兒子令女友意外懷孕，台爸被通知時，女方已懷孕37周，4日後更極速生B出世，令網民嘩然。該名爸爸昨日（19日）再次在fb貼出3代同堂合照，自稱是「4天心理準備的阿公」，看來他已接受了自己當上爺爺的事實。

台爸在fb貼出3代合照，還自稱是「4天心理準備的阿公」。（fb「爆廢公社二館」圖片）

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台爸7月初在fb分享事件，不禁感嘆「我42歲當上阿公，兒子竟只給4天做心理準備」，突與38歲妻子升級變祖父祖母，他只能寄語兒子，希望他日後做事多加思考，「不要動不動又送我一些太過刺激的禮物」。

寶寶順利出世健康成長，該名台爸再在「爆廢公社二館」發文，上載一張三代同堂照片，並指這是第一次三代合照。網民紛紛送上祝福，又曬出自己四代同堂的照片，有人則笑言「你60歲就要當阿祖（曾祖父）了」。有網民則擔心樓主日後的家庭負擔，「孫子其實就是阿爺養啦！」