大懵爺爺首次送孫去錯幼稚園　孫女提醒反被罵：你就是不想上學

許多小孩都不喜歡上學，與其強迫他們，更認先了解原因。安徽日前一名小女孩在被爺爺第一次送去上學時，不停提醒爺爺走錯路，但對方不但沒有理會，更反罵她「就是不想上學」才諸多藉口。不過原來小女孩不是拒上學，只是烏龍的爺爺記錯孫女的學校，帶她到錯誤的學校便離開。最終老師發現學校多了一個小女孩，驚動警方，才將她送回原本就讀的學校。

安徽一幼稚園上周發現一名陌生女童，警方到場了解後始發現是女童爺爺將她送錯學校。（梨視頻截圖）

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事發上周四（20日），安徽和縣一個爺爺第一次帶讀幼稚園的孫女上學，不過他卻大懵送錯孫女到錯誤的學校。雖然孫女路上不斷提醒：「我是在隔壁幼兒園上學」。爺爺卻沒有理會，更責罵她說：「你就是不想上學，你怎麼不是這個幼稚園的，你爸都說你是這個幼稚園。」然後留下孫女於陌生學校便離去。

女童到達錯誤的學校後被老師發現，最終由警方送回原本就讀的學校。（梨視頻截圖）

老師發現學校門口站了一名陌生女童後，即時上前了解，但女童可能太緊張，未能說出自己的名字和地址，令老師只好報警求助。警員到場後聯絡到女童的家人，才揭發「返錯學校」事件，並將她送回原本就讀、相距不遠的學校。

當地警方事後提醒家長，為了防止小孩走失，應在他們的衣物、書包或鞋子內寫上孩子姓名和父母的電話號碼，方便警方聯絡家人。如果要將孩子託付給長輩或鄰居接送時，必須告知對方準確地點，亦可於到達時間致電老師確認。最重要是要教導孩子記住父母的名字和電話，讓他們走失時可向警員求助。

（梨視頻）