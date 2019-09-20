貓B右眼潰爛尾巴壞死　慘被遺棄德福廣場殘廁　網民眾籌救小生命

不少毛孩集萬千寵愛於一身，但有更多的小生命因為主人的不負責任，而面臨死亡邊緣。近日有網民於德福花園商場無障礙洗手間內，發現有隻異國短毛貓B慘被遺棄，樓主解釋當時貓B右眼有缺陷而睜不開，而且尾巴有發黑壞死的跡象，情況令人擔憂。後來她與其他熱心人士帶同貓B及時到診所醫治，才幸以保命。大批網民直斥前主人妄顧小生命，非常自私，「他朝君體也相同呀」。

近日有網民於德福花園商場殘廁內，發現有隻異國短毛貓B慘被遺棄，謄小的牠當時無處可去，只能瑟縮在馬桶的去水渠下，其可憐模樣叫人心痛。（fb群組「天下貓貓一樣貓」圖片）

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該女網民於周三（20）在fb群組「天下貓貓一樣貓」撰文，指當晚在德福廣場一期地下殘廁渠下遇見棄貓，及後細心觀察才得悉貓B屬於一個月大的異國短毛貓。她指當時是一名清潔姐姐發現貓B，「商場職員同我哋講，棄養嘅人仲特登開咗水喉想蓋住貓貓叫聲」，樓主直斥行為令人髮指。

樓主又指當時貓B身體非常虛弱，「當時貓貓係一隻眼有事，估計晶體都脫落埋，有爛屎，條尾爛晒有血水」。（fb群組「天下貓貓一樣貓」圖片）

樓主又指當時貓B身體非常虛弱，「當時貓貓係一隻眼有事，估計晶體都脫落埋，有爛屎，條尾爛晒有血水」。相中可見，細小的貓B當時無處可去，只能瑟縮在馬桶的去水渠下，其可憐模樣叫人心痛。後來有熱心人士主動前來幫忙接走，最後與樓主把貓B送到城大獸醫診所看急症。

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樓主後來於帖文解釋貓B的最新情況，病毒檢驗結果顯示，無論貓愛滋、腸病毒及貓瘟亦呈陰性反應，算是一大喜訊。她續指，獸醫初時為貓B檢查尾巴，單是摸傷口已令貓B痛到不斷叫，更稱發黑的部份要盡快安排做切除手術。但後來再經詳細檢查，獸醫指尾巴有八成機會康復，可等待自行癒合。

至於右眼部份，獸醫指已經保不住，只可讓貓B再長大後才能做摘除手術，暫時要靠藥物控制病情。樓主稱貓B會繼續留院觀察，而令人鼓舞的是牠胃口不錯，現時戴了頭罩防止舐傷口，又吊鹽水中，尾巴已包紮好，相信情況樂觀，「佢唔會辜負大家期望，會繼續努力」。

樓主坦言由於事出突然，加上動物診治本來收費昂貴，幸得不少熱心人士捐錢資助，使貓B可及時被醫治。她續希望可找到暫托家庭甚至願意領養的好主人，讓牠日後可得到安穩的照顧。

大批網民怒罵貓B前主人毫無人性，而且不負責任，「點解可以咁殘忍」、「棄養畀雷劈」，有網民更揚言要翻查商場閉路電視，找出棄養「兇手」。

亦有部份網民大讚樓主及其他熱心人士成為了貓B的救命恩人，又希望貓B早日康復，「多謝你哋救咗佢」、「樓主好人有好報」、「感謝有心人」、「貓貓要快啲好返」、「啲罐罐等緊你食呀」。