內地男網上約性感美女　竟遇超誇張照騙　網民笑爆：至少胸是真的

今時今日網絡上到處都是陷阱，如在網上交友一時不留神，傷感情事小，被騙財或騙色事大。微博日前就瘋傳一名男網民的被騙實錄，該網民早前於網上認識了一名性感美女，從相片可見對方衣着火辣，樣貌標緻，傾談後鼓起勇氣相約見面。可是現實總是殘酷的，該男子與「美女」見面後，才發現對方「P很大」，超誇張的對比照令網民難以置信兼笑爆。

微博瘋傳的照騙對比相片中，女生擁有天使面孔，更有魔鬼身材。（微博圖片）

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該組共5張的照騙對比相片日前於微博瘋傳，從相中可見，美女留有一頭又長又曲的金髮，皮膚白皙配上尖尖的下巴和大眼睛，猶如一個洋娃娃。除了擁有天使面孔，她更有魔鬼身材，而且衣着非常性感，毫不吝嗇天賦，蕾絲吊帶背心下「事業線」幾乎藏不住，一舉手一投足都令男網民神魂顛倒，雙方傾談過後，男網民決定「膽粗粗」相約對方見面。

男網民相約美女見面，才發現對方真身竟「腫脹」了至少兩個碼。（微博圖片）

到了約會的日子，男網民滿心歡喜赴約，可是到場才發現絕望真相。雖然女方打扮與相片相約，但原本在相中舉止優雅、外表滿分的美女現實中竟然「腫脹」了至少兩個碼，而且氣質欠奉，怎樣看也與相片有極大距離。男網民見到對方真身後大感驚訝，即時拍下照片上載至網上，與網民分享自己遇到的超誇張照騙實錄。

照片曝光後即時引起網民熱烈討論，不少人直指事件「根本是詐騙」、「不用打格，我看不出是她本人」、「最強大的詐騙集團」。亦有人笑稱女方的P圖技術已達專家級數，「桌子和牆居然沒有變形，太強了後期」、「知足吧！至少胸是真的吧」，甚至勸男網民先試試交往，「挺好的，人生各種口味都要嘗試一下，萬一是最適合你的」、「絕對賺了，瘦個一百斤後絕對是原圖」。

（微博）

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