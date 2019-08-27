機師男友真身竟是肥大叔　內地女被騙18萬人仔　睇相驚呼：太醜了

網上交友要小心，不可盡信陌生人是常識吧，即使相片中看來是「荀盤」或是「真命天子/女」，真身亦可能有極大落差。內地一名女子日前於網上認識了一名自稱為機師的「小鮮肉」，對方見女子動心後，便透過「語言偽術」，以各種理由向她借了18萬人民幣（約20萬港元）。女子過了一會才起疑報警，警方追查後拘捕了一名男子，女子於派出所見到「男友」真身後，才驚悉對方竟是一名肥胖的中年大叔，即時驚呼：「太醜了！」

居於重慶的王姓女子於交友程式認識了一名自稱任職機師的男子，沒料對方竟是騙子，真身更是個肥胖大叔。（看看新聞截圖）

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內地傳媒報道，居於重慶沙坪壩的王姓女日前於網上交友程式，認識了一名自稱為飛機師的林姓男子，雙方言談甚歡，林男更多次發工作照及短片給王女，「他自己說他是飛行員，發了很多照片給我，看上去好帥的」。王女極速被林男的帥氣外表及綿綿情話迷倒，兩人雖然未曾見面，王已急不及待想與對方交往。

王女起初願意借錢，但漸漸由樂意幫助變為心生懷疑，於是前往報警。（看看新聞截圖）

起初王女都以為自己幸運遇上一名有良好職業及俊朗外貌的「小鮮肉」，不過對方多次出動「甜言蜜語」攻勢，以不同理由如「出車禍需要修車」或「家人生病」等向她借錢多達18萬人民幣。王女漸漸由樂意幫助變為心生懷疑，眼見男友不斷借錢，卻又有能力出入高檔場所，思疑之下決定報警。

警方經追查後拘捕林男，竟發展他的真身是一名無業的肥胖中年大叔。（看看新聞截圖）

當地警方經追查，拘捕了林男，並通知王女到派出所協助調查。警方發現，林男的真身並非如他發給王女的相片般是個「小鮮肉」，反而是一名無業的肥胖中年大叔，靠在網上盜取他人身份騙錢維生，而且對象不只一人，在重慶、四川、湖南及雲南等地均以同一方法騙取女性受害人的錢。林男其後承認，所有發給騙錢對象的相片及短片都是於網上盜取的，其詐騙金額高達30多萬元人民幣（約33萬港元）。

王女到達派出所後，看到警員展示的「男友」真身照片，感到難以接受，當場驚呼：「太醜了！」林男最終被判處行政拘留，「人財兩失」的王女事後則形容，事件對她而言是個慘痛教訓，「我也想提醒其他女生，網上發的這種照片，再帥，你也不要相信他」。

（看看新聞）