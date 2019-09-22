親戚中風　母竟回應「LOL」留淚表情　台女急解釋：不是在哭

年青人傳短訊常會加入一些emoji，不過對於這些表情的意思，老一輩往往較難理解，甚至鬧出笑話。台灣一名女網民日前貼出和媽媽的對話截圖，向媽媽表示聽聞一名親戚中風，媽媽之後傳來一個表情符號，雖然公仔一副哭臉，流着眼淚，但網民卻發現媽媽「誤會大了」，忍不住說「還好只有我看到」。

該名女網民日前分享和媽媽的對話截圖。（「爆怨公社」fb圖片）

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該名女網民日前在facebook群組「爆怨公社」分享和媽媽的對話截圖，她指自己得知一個親戚中風住院的消息後，趕緊用facebook訊息通知媽媽，未料媽媽竟然回應了一張「LOL」的貼圖，應該是以為貼圖人物哭泣的表情是難過的意思。

樓主見狀讓她嚇壞了，馬上跟母親解釋「LOL在英文是大笑的意思，圖中兩隻人物笑到流淚，不是在哭」，更忍不住地說「還好只有我看到」。

事件引來網民熱烈討論，不少人指「說不定妳阿母是真的很開心…」、「是你誤會你阿媽了」。樓主則解釋，「沒有啦，媽媽真的不懂英文」。有人就讚樓主，「真的是一個貼心的女兒！多點耐心，社會和家庭才能更和諧。」

（fb群組「爆怨公社」）

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