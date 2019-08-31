【Google Docs慘案】輸入再刪除一家四口Emoji　成員竟逐一被滅口

有網民最近發現在Google Docs（文件）或Google Slides（簡報）輸入一家四口的Emoji符號，只要按下「Backspace」刪除鍵就會發生「滅門案」，Emoji中的家庭成員不會全部立即消失，而是逐一「被滅口」，引來不少網民熱烈討論，他們留言表示自己亦有實測，笑言最後真的成了「殺人兇手」。

只要於Google文件或簡報內輸入一家四口的家庭 Emoji 符號，然後按 Backspace 刪除的話，Emoji 當中的家庭成員逐一被「滅口」。（「brookLYNevery1」Twitter圖片）

網民屈臣（Brooke Watson）近日於個人Twitter上載多張Gif圖，表示發現於Google文件或簡報內輸入 👨‍👩‍👧‍👦 一家四口的家庭 Emoji 符號，然後按 「Backspace」 刪除鍵的話，Emoji 符號不是一下子全被移除，當中的家庭成員逐一被「滅口」，猶如發生滅門慘案。

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由同性伴侶組成的一家三口Emoji符號會逐一「被消失」，相反由異性伴侶組成的一家三口Emoji符號，卻會整家人一起被刪，不會逐一「被消失」。（「brookLYNevery1」Twitter圖片）

有網民為此進行實測，更眼利地發現首先是小朋友消失，然後是女人，最後是男人。網民亦指，除了常用的一家四口Emoji符號，由同性伴侶組成的一家三口Emoji符號亦會逐一「被消失」，相反由異性伴侶組成的一家三口Emoji符號，卻會整家人一起被刪，不會逐一「被消失」。

同性伴侶親吻的Emoji 符號亦有相同情況，成員會逐一消失，異性伴侶親吻Emoji符號卻是所有成員一起被刪。（「brookLYNevery1」Twitter圖片）

此外，同性伴侶親吻👨‍❤️‍💋‍👨的Emoji 符號亦有相同情況，按 「Backspace」 刪除鍵後，Google文件會先將其中一人刪除，剩下一個人、一個心和一個紅唇 👩‍❤️‍💋‍。異性伴侶親吻Emoji符號卻不會出現逐一「被消失」情況，整個Emoji符號會一起被刪。

屈臣認為設計人員把語言化成Emoji符號，語言反映社會，而現時主流社會奉行把白人與異性戀正常化的性別二元論（Gender binary）。（示意圖，Getty Images/VCG）

屈臣在Twitter帖文嘗試解釋這現象，她指如果於同一行輸入異性及同性伴侶家庭的Emoji符號，或是異性、同性情侶親吻Emoji符號，Google文件會對同性類型Emoji符號中的人逐一「滅口」，但異性類型Emoji符號則會被整個移除。屈臣更指如果Emoji符號的主角是一名黑人女性，當按下「Backspace」黑人女性會先變成男性，然後再改變膚色，由黑變黃。

不少網民對屈臣的發現嘖嘖稱奇，驚訝原來Google有此神秘彩蛋。屈臣認為，設計人員把語言化成Emoji符號，語言反映社會，而現時主流社會奉行把白人與異性戀正常化的性別二元論（Gender binary），大部份人傾向接受異性關係，而且對黑人仍帶有歧視。

屈臣認為資訊科技行業的人有責任主動對抗這些觀念，讓大眾接受及擁抱主流以外的價值。（示意圖，Getty Images/VCG）

屈臣續稱這些偏見已被帶入科技之中，深入各個層面，故資訊科技行業的人有責任主動對抗這些觀念，讓大眾接受及擁抱主流以外的價值。

（Twitter、Mashable）