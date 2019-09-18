母親按讚卻Send錯逾百憤怒Emoji　女兒割席心臟衰竭猝死

英國33歲女子米亞赫（Shabina Miah）患有嚴重焦慮症，今年2月11日她去觀看完馬戲團表演後在Facebook上載了一段訴心聲的影片，媽媽安琪拉（Angela Miah）看後打算按「讚」，但疑因按iPad時出現錯誤而，變成送出了上百個憤怒的表情符號。米亞赫收到後非常不滿，隨即封鎖母親的電話號碼，又拒絕對話；後來安琪拉親自前往米亞赫的住所希望解釋，然而二人再度發生爭執，不歡而散，豈料翌日米亞赫疑因心臟衰竭（congestive cardiac failure）猝死家中。

米亞赫曾任職調酒師，患過抑鬱症和糖尿病，曾兩度服用過量胰島素。2018年11月，她與汽車技工湯姆林森（Luke Tomlinson）訂婚蒹同居，但二人今年1月分手；湯姆林森指米亞赫對他不忠，暗與另一名叫布朗（Dave Brown）的男子出軌。

安琪拉在庭上供稱：「米亞赫遇上湯姆林森後，在過去3至4年裡對她的生活產生積極影響。湯姆林森很有耐心且很照顧她，但到了今年1月一切都改變了。米亞赫經常外出，感覺不再與我親近；她經常與布朗在一起，我覺得是她與湯姆林森的關係出了問題。我嘗試和她談談這件事，但她的情緒並不好，我則要求她再次服用抗抑鬱藥。」

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死前曾服用可卡因

安琪拉透露，米亞赫在去世前的最後一個星期開始重新服藥，但一直處於「非常混亂和黑暗的狀態」。當晚兩母女因傳錯表情符號事件吵架後，安琪拉翌日上午打算再去探望女兒，惟電話一直無法接通；安琪拉心感不妙，馬上前往愛女住所看個究竟，卻發現她已經沒有呼吸。安琪拉說：「當知道她已離世，我顯得歇斯底里。救援人員告訴我會對她做心肺復甦術（CPR），但我其時已知道一切都太遲了。」

事後經法醫指出，米亞赫體內驗出曾服食可卡因（Cocaine）的痕跡，而這可能導致她心臟衰竭。助理驗屍官沃爾班克（Michael Wallbank）稱：「米亞赫很明顯在死前曾服用過可卡因，這可能是為了對抗低落的情緒，目前沒有證據顯示她服用過量的可卡因。」