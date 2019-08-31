一日至少表演4次！　出生9天小海豚當眾過勞猝死　網民要求閉館

只出生數天的海豚竟然要參與表演，還因過勞而死。保加利亞黑海沿岸城市瓦爾納（Varna）一個水族館，一隻海豚寶寶在表演途中突然死亡，據悉海豚只有9天大，但每天至少要表演4次，有目擊者稱，事發時其他海豚突然停止表演，園方急急趕觀眾離開。事件引來多方關注，許多意見相信海豚寶寶因過勞而死，但園方否認海豚在表演時死亡。有動物組織指，涉事的水族館過去5年內，死了5條海豚和1隻海豹，死亡率遠高於其他同類海洋公園，甚至有網民聯署要求閉館。

保加利亞一個水族館竟要出生僅9天的海豚表演，結果過勞而死。（btv截圖）

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涉事的水族館名為「Dolphinarium」，較早前一條出世僅9天的海豚寶寶，在表演途中突然死亡。有目擊者稱，事發時其他海豚可能察覺出事，全部停下來沒有玩耍及表演，現場出現一陣騷動，之後觀眾們被趕離場。

海豚的驗屍結果顯示，其器官正常，死因可能與腦部出現問題有關，正進一步確認死因。然而，海豚館否認有海豚在表演期間死亡，聲稱現場情況非如坊間所述。不過，公園咖啡店內的遊客都目擊事件，在水底玻璃見到小海豚屍體反肚往下沉，有一條大海豚帶着屍體游離現場。許多意見都認為小海豚是因為表演過勞而死，因為在夏日旺季，該園的海豚一日要至少表演4次，初生海豚並無例外。

生物學家指，「Dolphinarium」的小海豚出生後就被迫與母親分開，強逼牠進行表演，小海豚應與媽媽一起生活6個月，但牠出生後9天已經要參演，這在海豚館中聞所未聞。動物保護組識「Four Paws」成員Yavor Gechev指出，該公園過去5年已經死了6隻海洋動物，包括5條海豚和1隻海豹，這個死亡率遠高於其他同類的海洋公園，他認為該園的條件並不符合飼養海洋動物的最低門檻，令牠們難以存活。

有網民發起聯署，要求涉事水族館閉館。(Peticiq圖片)

事件亦令網民震怒，甚至有人發起聯署，要求關閉涉事海洋公園。Gechev表示，保加利亞相關部門要考慮禁止或限制關於海豚的表演。歐洲普遍認為，囚禁鯨類動物是殘忍行為，因為牠們智力水平高且有複雜社會性，應在大海自由生活，事實上，除了西班牙大量圈養海豚，歐洲國家普遍關閉了類似的海洋館，英國在25年前已禁止圈養海豚作表演用途。

這種想法也漸漸蔓延開去，加拿大今年6月亦已通過法案，禁止海洋公園飼養鯨魚、海豚等動物。印度的案例較為特別，他們沒有直接禁止表演節目，而是稱海豚為「non-human persons」，可以享有特定權利。