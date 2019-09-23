曲架竟被誤會是狐狸　少年一槍轟斃　狗主痛批無緣無故射殺動物

英國德比郡（Derbyshire）19歲少年布朗（Rory Brown）日前帶着哥哥多姆（Dom Brown）的18個月大曲架犬（Cocker Spaniel）「魯比」（Ruby）散步，期間放開狗繩讓牠在草地上自由奔跑，豈料另一名少年卻誤以為魯比是一隻狐狸並向牠開槍，魯比無辜遭到槍傷，被送往獸醫診所急救，惟延至上周三（18日）終告傷重不治。

布朗當日帶着魯比往寓所附近草地散步，放開狗繩後魯比快樂地四處奔跑，突然遠方傳來一下槍聲，布朗馬上前去察看，此時一名少年走過來對他說：「我恐怕射中了你的狗」，並不斷致歉，但布朗無暇理會，並立即將魯比送往獸醫診所。

18個月大的曲架犬「魯比」不幸被當成狐狸槍殺，上周三不治身亡。（Facebook@Dom Brown圖片）

事後，28歲的狗主多姆批抨那些無緣無故，以及純粹覺好玩而射殺野生動物的人，並形容今次的損失無法彌補，「這實在令人費解，我們一家人非常傷心，魯比與我們共渡了很多時間，基本上我們的生活都是圍繞着牠，牠很愛出去走走或在家裏玩玩具，如今我只想有更多的時間和牠在一起。」

布朗表示，不明白射殺動物的意義，而開槍的人其實很容易誤殺他人，「他根本沒有理由槍殺狗狗，魯比沒有對任何人造成傷害或作出滋擾，牠只是在外面玩而已。對我來說，該名少年雖然沒有經驗，卻擁有非常強大的武器，隨時可能殺人。狗狗是孩子的最好朋友，他本可以和魯比一起在叢林中玩耍，他的行為實在非常魯莽。」

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警方正在調查案件，目前未有拘捕任何人。多姆周三在Facebook上發文哀悼魯比，獲得大量網民安慰，紛留言稱「大家還沒有意識到，槍只會帶來痛苦」、「如果他將美麗的『魯比』誤認為是狐狸，那麼他沒有資格擁有一支槍，更不必說用槍了。我無法想像你所經歷的痛苦」、「不能說他以為『魯比』是個狐狸就能撇除責任，這些人是社會的威脅，無論是誰做的，都沒有任何藉口」。