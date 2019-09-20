真人版小白？台灣黑狗幫主人外賣早餐　網民：是不是要養狗防老了

日前有台灣網友在Facebook「爆廢公社二館」PO出一段影片，只見一隻小黑狗嘴裡叼著一袋早餐，原以為牠是偷別人的，不過原PO笑說「小黑是幫主人買的，鄰居見怪不怪，但是我第一次看到」，貼文一出，讓上萬名網友全都笑翻！

真人版小白？點圖看台灣黑狗幫主人買早餐▼▼▼

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這個外送很可以

主人的早餐、午餐、晚餐都不用出門啦～～免運費的fooddog（即睇網民留言▼▼▼）

想養一隻

本編不羨慕、本編不羨慕、本編不羨慕.....可惡，需要小黑啦(＞﹏＜)（即睇網民留言▼▼▼）

別人家的狗從不讓人失望

不少網友表示，小黑竟然不會自己吃掉，好乖喔！別人家的狗狗就是不一樣.....（即睇網民留言▼▼▼）

跟小白一樣厲害

還有人想到，小新常常叫小白去買菜，卡通在現實生活中真實上演（即睇網民留言▼▼▼）

狗狗真的是人類最忠心的朋友～除了會叼珍奶，還會幫忙買早餐，也難怪一堆網友都喊著「想要一隻小黑」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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