擁百萬粉絲網紅租約到期唔見人　業主開門驚見滿地屎尿兼欠水電費

所謂「人不可以貌相」，外表光鮮美麗背後或非常「污糟邋遢」。內地一名業主早前將單位租予一名年輕金髮美女，沒料租約到期時對方竟然失聯，業主上門了解，一開門驚見滿屋垃圾，還有大量狗隻排泄物，網紅更欠下數千元水電費未繳交，令她怒極報警追究。網民得知事件即協助「起底」，發現租客竟然是一名擁有過百萬粉絲的網紅，紛紛洗版留言教訓她。

一名內地業主日前爆料，稱租屋給一名網紅後，對方於租約到期時失蹤兼留下垃圾屋。（梨視頻截圖）

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據內地媒體報道，一名陳姓女業主向傳媒爆料，稱2年前將單位租予一名年輕女子，本來相安無事，直至去年發現對方在單位內養狗，把單位內的門框都咬爛，令陳覺得「太髒了」，故在租約到期前半年便通知對方不再續租，並承諾如她還原單位便會退回按金。

陳形容，女租客20多歲，「在外頭漂漂亮亮的，一天出門的時候是乾乾淨淨的」，過往亦一直準時交租及管理費，但租約期滿時，對方竟不知所蹤，完全失去聯絡，連電話也打不通。

網民得知事件後協助業主起底，發現租客身分原來是一名擁有過百萬粉絲的網紅。（微博圖片）

陳一時擔心之下決定上門查看，沒想到一開門便被嚇壞，單位內竟然堆滿垃圾，地面亦布滿狗隻排泄物，「衛生也沒打掃，門框也沒修復，這樣子就跑了」。除此之外，陳其後更發現女租客以單位地址註冊公司，又欠下約3000元人民幣（約3311港元）的水電費還未繳交。

為處理被弄至一塌糊塗的單位，陳只好聘請清潔工人協助處理殘局，但工人一見到單位的情況就直接拒絕，「平常這個房子打掃完300塊錢，我昨天出到500塊錢，工人說『我打掃不了，太噁心了』」。

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陳沒有辦法之下公開事件，內地網民得知後協助起底，由於女租客的日程中有「直播」一項，網民極速發現其身分原來是一名擁有過百萬粉絲的網紅，紛紛到其微博洗板留言教訓，「你的房東找你打掃衛生啦」、「滿屋的狗屎睡得着嗎」。而該名網紅為了避開網民怒罵，即時將原本的網名「李艾佳lisa-」改成「豆豆豆豆芽123」，並刪去大部分相片。

至昨日，當地公安局公開回應，指接到一名業主報案稱一名李姓女子損害其家中物品，案件正由警方處理，進一步信息暫不方便透露。

（梨視頻、澎湃新聞）