【暗黑料理】自家製「地獄藍苺鬆餅」超似外星生物　食後感係咁…

近年愈來愈多網上食譜出現，不少人都會「廚神上身」自己動手做甜點，但稍一不慎就可能做出令人食慾盡失的「暗黑料理」。有日本網民近日在Twitter分享自家製的「藍莓鬆餅」，但其製成品的照片卻令大家傻眼，只見一大盤猶如外星生物般的麵糊，灰灰紫紫，表面有數粒藍莓浮浮沉沉，網民都直呼是「地獄鬆餅」，甚至有人開始懷疑自己對「鬆餅」的認知是否正確。

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日本網民在Twitter表示，本想製作藍莓鬆餅，他將壓碎的藍莓與麵粉混和後，竟出現又紫又灰的麵糊，顏色非常奇異。當焗起來後，製成品不但沒有鬆餅外香內軟的質感，更像凹凸有洞的星球表面。樓主也不禁笑言，大家可以在萬聖節時製作一個，強調其實吃起來與一般鬆餅無異，只是看來很嚇人。

有網民看到相片即大呼：「這根本是地獄鬆餅！」亦有人發揮幻想力，指鬆餅很像那些被化學物質污染而變種的怪物，「藍莓是牠的眼睛」，另有網民問：「是怪物嘔出來的胃液嗎？」

（Twitter）

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