【地獄料理】布甸狗造型大餃子肥嘟嘟超可愛　一落鍋即變血腥畫面

日本餐廳不時都推出卡通人物造型便當，精緻又可愛的造型令人愛不釋「口」。不過最近一名網民在Twitter分享他自製的布甸狗大餃子，搓成時外皮呈黃色，圓圓胖胖非常可愛，造型忠於布甸狗原型，但沒想到一下鍋後卻變成超殘忍的「地獄料理」。

網民在Twitter分享他自製的布甸狗大餃子，搓成時外皮呈黃色，圓圓胖胖非常可愛。（Twitter「narok___」圖片）

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日本一名網民日前自製布甸狗造型大餃子，完美還原圓碌碌的模樣，加上其大肚子加短短的四肢，看着它也不捨得吃下。

↓↓↓ 布甸狗「行刑」過程 ↓↓↓

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怎料黃色的皮一下鍋後，瞬間變成紅色，就像皮肉被燙傷一樣，撈起來更像燙到脫皮了，被網民批評這就像行刑一樣的煮法。

最後樓主還切開布甸狗的肚子，讓大家看看內餡，只見滿滿的芽菜快要溢出，看起來就像是腸子流出來，畫面加上想像的確太血腥了。