【動物扮工室】轉唔轉工好？　職場女王張慧敏教：只要問一個人…

編按：一份工做了一段時間，自然會想應該轉工還是繼續做下去，這種掙扎可能一年半載都沒有結論。「職場女王」兼獵頭公司創辦人及CEO張慧敏使認為，「何時是轉工最佳時刻？」，這個只有自己才知道。

轉工？留低？相信這是各位打工仔經常都會思考的問題。（GettyImages／視覺中國）

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轉工好？唔轉工好？諗極諗唔明？其實我認為，係咪時候走最清楚的只有你自己，去到某些臨界點，你便會有搵工的動力，若然你天天發勞騷，卻仍然不知是走好還是不走好，則可能要走的時晨真的還未到。走好？唔走好？其實你心裡一早知道！

大家先看看我的讀者的個案：

「我在大公司裡做IT十年，工作時間長，覺得難以升職。可能太長的年資反而累事，其他大公司或MNC相若的senior或team lead空缺不多，所需經驗大概5年，又未上到管理位置。現在反而fintech有offer給我做product manager, 介乎biz&IT之間。問題1. 將來想回大公司又要碌過？2. fintech在香港尚未成熟，經驗有認受性嗎？3. 由hands on IT轉型去Biz side, 是否必經階段？4. 細公司歷史少，網上甚少資料，怎知會不會中伏？5. 我還應考慮其他因素嗎？小朋友就快升小學，希望趁機會在事業上亦有轉機。」

IT男「十五十六」不知道應否轉工，希望可以得到建議。（GettyImages／視覺中國）

先改變思維心態

這位讀者的問題，我第一時間想起的，是一間歷史悠久的大銀行出了一個未來人才勢力需求的報告，6個所謂出乎意料的新職位，全部和IT有關，但諷刺的是，在直認數碼科技的人才持續短缺的情況下，銀行不斷整頓收縮IT部裁減人手。

如果這位讀者真心想改變，不單是維持目前的工作及現狀，還有顧及日後的事業發展的話，就要有勇氣面對現實，先改變思維心態，才有機會改變將來。

難以升職與他年資太長没有關係，是大公司太多山頭分工機械化。想升職，首先要問一問自己，10年來為自己的工作及崗位添加創造了幾多新價值。我不懷疑他是盡忠職守做好本分，所以可以保得住份工，但並不是一個出色的員工。如果他有信心有技能，手上就有敲門的籌碼，何須等報紙登的職位空缺招聘？直接搵對方管理層傾得，搵個相熟的獵頭幫其問路亦得，只要知道自己有什麼賣點就得。

轉變需要膽識眼界遠見，轉工必定會有風險，即使繼續留低在這間大公司繼續做，亦沒有誰可以保證做得幾耐，對不對？他問的幾條問題，其實是在說服自己，他是留戀根本不舒適但認為安穩的舒適圈，缺乏信心勇氣跳出去作新嘗試。如果拋不開大公司這個除了令自己感覺良好，完全沒有光芒的光環，明知公司細，新公司當然冇歷史，當初為什麼肯去見工？

張慧敏認為，IT男應該要先改變自己的心態，有勇氣面對現實。（資料圖片）

為留下找藉口

Fintech金融科技是大勢所趨，有機會快人一步投身學習，他又怕經驗没有認受性，哪究竟想點？打個譬如，即使參加旅行團，交了團費都不能保證一定出發。不過識得先買旅遊保險，即使天氣不似預期旅行團被迫取消，都會得到保障。講到中伏，求職者會揀錯工，僱主一樣會請錯人，中伏機會其實相向亦相等。

你對目前的工作有不滿亦沒有什麼滿足感是事實，但你根本不是真心想走，因為情況並未差到迫到你一定要走的地埗。你不停去見工，然後不停和自己打辯論，工作已經夠辛苦，照顧子女家庭苦上加苦，何必花時間精神去見一些根本不會accept的工，搞到自己心大心細兩頭唔到岸咁為難？

自己條數自己計，只是前路，並不是計數能夠計得出來的。我做決定從來快夾狠，因為從來只問心不用腦，食得鹹魚抵得渴，沒有準不準，只有想不想，還有甘心不甘心。

（以上是《動物扮工室》的內容節錄）

書名：《動物扮工室》，作者：張慧敏（Son姐）。（天窗出版）

作者：張慧敏（Son姐）

人稱Son姐，獵頭公司創辦人兼CEO，別號「職場女王」，以辛辣言詞論盡職場及怪獸家長見稱，育有一女一子。一雙慧眼，閱人無數；一張寸嘴，不平則鳴；一支辣筆，有的放矢。有問有答，言必由衷。

出版社：天窗出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。