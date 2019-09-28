【動物扮工室】刷鞋仔被廢武功　點解唔走都唔會被炒？　因為 …

編按：刷鞋仔無處不在，這種「扮工動物」往往令人避之則吉，但為何有刷鞋仔明知新上司隻鞋擦極都唔亮，仍然死磨爛磨，不肯乾脆轉工刷過另一對鞋？原來這些迷思都有得解！

打工仔身邊總會有一兩個刷鞋仔，原來他們都有實在功能？（GettyImages／視覺中國）

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早前Facebook page「奴工處」有個POST 好Hit，叫「#表錯情同事系列」，大致講述有位同事日日「扮OT」博表現，而上司在WhatsApp群組回覆，贏得不少網友掌聲。這位上司出色的回覆，無形中為打工仔出了一口氣，這位上司𣊬即成為不少打工仔的理想型上司。

這麼出色的事件，Son姐我又怎會錯過分享，在這裡與大家重溫事情經過：

「刷鞋仔同事常常扮OT，夜深時分在WhatsApp群組傳自己一個人正在加班，要加油之類的說話，前上司對於這一套非常受落，但奈何新上司卻是位精明眼。用一句秒殺：『如果公司安排過量工作而人手不足，請向我反映待的處理。如果工作適量但你需要每日加班，請檢討你的時間管理能力。還有，沒有人想深夜仍收到有關工作的訊息，這是最後一次。』

又有一次，上司在工作群組叫刷鞋仔同事做一份急件，大約會花一小時左右。同事卻表示自己『好多嘢做』，上司就問他手頭有甚麼工作。一小時過後，同事就回覆一大段文字，當中列明過去的工作日，每一小時在做甚麼。

精明上司又再一次回覆：『過去一小時，你本來可以完成這工作，但你選擇用來回憶過去幾日的工作，怪不得你今天需要加班，真感謝你的付出。』（微笑emoji）」

精彩的WhatsApp對話，令不少網民都拍案叫絕。（GettyImages／視覺中國）

精明上司和刷鞋仔同事之間的妙問妙答，令不少網民拍案叫好，紛紛表示，終於有一位看透世事的好上司。

後來這位勇於分享的員工問了一些問題，我認為也值得大家思想一下。他請教大家，既然如此，為何這位刷鞋仔仍然留守，不找工走？而這位上司明明看透這位刷鞋仔，為何不炒了他？

其中有一位網民的留言，我覺得頗為有意思：「一間公司總要留低啲不知明物體，要嚟俾同事批鬥用，咁樣其它同事會同聲同氣好多，你新老細高人嚟。」

而另外，刷鞋仔為何還不醒水辭工，原因好簡單，靠刷上位的人，辦事能力可以有多高，叫他走？他能走到哪裡？既然這裡還能容納到他，為何他要辛苦去找工呢？

刷鞋仔本身能力有限轉工難，加上在組內有實際功能，所以只能留在公司內。（GettyImages／視覺中國）

（以上是《動物扮工室》的內容節錄）

書名：《動物扮工室》，作者：張慧敏（Son姐）。（天窗出版）

作者：張慧敏（Son姐）

人稱Son姐，獵頭公司創辦人兼CEO，別號「職場女王」，以辛辣言詞論盡職場及怪獸家長見稱，育有一女一子。一雙慧眼，閱人無數；一張寸嘴，不平則鳴；一支辣筆，有的放矢。有問有答，言必由衷。

出版社：天窗出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。