【動物扮工室】HR專玩嘢？　獵頭公司CEO中大伏：HR阿姐玩失蹤！

編按:搵工最大關口,當然是見工!要說服HR聘用,分分鐘難過約會女神。HR難搞並非打工仔先才會遇到,外號「職場女王」的獵頭公司創辦人兼CEO張慧敏曾中過大伏,令到自己一身蟻,需要想盡方法應對!

轉工跳槽是職場常事,但每次工遇上HR都是一次緊張的經歷!(GettyImages/視覺中國)

下載「香港01」App ,即睇城中熱話:https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

回想我的獵頭生涯,百般滋味在心頭,交手最多當然是第一線的人事部(Human Resources, HR),和打橫行的HR螃蟹過招,大意少少都會出事。

大家留意我的文章都知,我的客戶全部都是銀行及金融業,屢次交手的結論是,門越高狗越大,銀行越大HR越串,反正最終用邊間獵頭的決定權操控在他們手上,「俾生意你做喎!俾錢你賺喎!」高高在上,何須對我們獵頭客氣?

望也不望我一眼的阿姐

我試過見跨國大銀行亞太區HR阿姐,是個香港人不過堅持和我講英文,談話過程中坐全程低頭不停拆那些拆極都拆不完的信,未曾抬頭望過坐在她前面的我一眼。俾生意我做的條件之一,是每個禮拜一早上去匯報,做好research, budget, forecast再加analysis,還指明要我親自主理,不得假手於其他同事,所有資料要保密。要求咁高,以為是retainer? Sorry!只是contingency,即是請到人返埋工之後才有錢收。這單生意我最終當然沒有接。

說來真諷刺,做Human Resources的莫講人際關係,竟然連最基本的禮貌都沒有,對求職者一樣以米飯班主的態度自居,offer出手低都算,說話尖酸刻薄,彈到candidate幾乎一無是處,最乞人憎的是那「我哋銀行大大,肯俾機會你嚟學嘢,執到啦!」講到好似冇人工都要仆倒入去做一樣,我們做中間人的硬食了不少冤屈。尤其是我們這些叫做有些江湖地位,直接認識主管級更高層的,更是HR的眼中釘,憎我by pass他們直接和上面及line deal,明明上頭講好晒條件拍板請,還是要耍手段玩我們來出氣,但就偏偏不肯檢討一下,何解會裏外兩面都得人憎。

張慧敏曾過遇連一眼都不望自己的HR阿姐,認為對方無禮貌。(資料圖片)

擺明放飛機的阿姐

以下再記兩個HR玩我的故事,如有雷同,不是巧合,歡迎對號入座。

話說我有一個非常適合亦配合老頂業務發展安排的candidate,直接跟老頂推薦火速安排見面,果然一拍即合。當場人工要求職級帶幾多個下屬一起跳槽都傾妥,之後當然由我和HR跟手尾,老頂講明只是formalities。HR阿姐條氣當然不順,堅持根據policy她必須要逐個親自見,又不是未曾領教過,知道她必定會耍手段,所以經已很小心事事樣樣跟到足,結果還是幾乎栽在她手上。電話講好了明天的時間地點之後,她說會發個電郵給我作實,收到之後見日子錯了是後天,快要放工,怕send電郵萬一阿姐收不到搞錯就麻煩,心急馬上打電話去通知,阿姐說對不起她寫錯,叫我們照原定約好的時間就得。

結果第二天candidate和teammates準時到達,HR阿姐竟然出了去開會!她的下屬出來說阿姐全日有seminar要代表銀行出席,不可能有時間見他們。Candidate當場馬上打電話問我有冇搞錯咁都得?我知我中了伏!只能請他們到coffee shop坐低飲杯咖啡慢慢解釋講清楚,還要爭取時間馬上和老頂報告此事。

對着這種阿姐打着公司policy的旗號,還要死無對證,其實大家都估到正常發展的結局。曾經栽在這些面子大過天完全不專業置公司利益於不顧、自以為高高在上的HR手上的,對內對外肯定都不計其數。

但我可是個非一般專業認真勤力盡責的獵頭,行走職場江湖這麼多年,客戶和我即使不是好朋友都不是新相識,我做事作風為人如何豈會不知?而且如果我和老頂不是相熟加上他信得過的話,未來業務的發展方向怎會向我透露?我一向公私分明,國有國法家有家規,我一定跟足HR規矩指引辦事,絶不會因客戶要用我引起任何尷尬或有難做之處。所以打個電話講兩句,老頂何等聰明總之事情辦妥就得,完全沒有責怪我的意思。

反而candidate 和下屬們因為和我不相熟,認為我辦事不力搞錯時間,最初對我不是很客氣。我沒有多作解釋只是說明今次單deal直接和老頂傾 by pass了阿姐她很不順氣,提點他們明天再去見阿姐的時候要小心,毋須多講說話,看清楚employment letter內容條款即可,不要像我一個不小心中伏。幾時都話Honesty is the best policy,一講他們就明白,反而對我表示歉意,多謝我幫忙之餘還買了那張咖啡單。

其中一次中伏經歷,是HR阿姐故意放飛機,令轉工的一眾人等十分無奈。(GettyImages/視覺中國)

百鴿眼阿姐問到篤

另有一單類似事件, candidate和主管傾好條件之後又是循例要見HR阿哥,不斷盤問究竟為什麼要跳槽、為什麼要選擇這份工作,憑什麼要這麼高人工,candidate頂不順起身走人。結果如何?

這位candidate直接打電話去問主管究竟是不是改變主意不想請他,否則為什麼HR會如此趕客?主管找了好一段日子難得找到一個合心水的人,下命令要HR不管幾夜都要找candidate回來把合約搞妥。

其實HR的價值,究竟是HR還是老闆不知?

又曾有HR主管不滿老闆決定,於是多番留難應徵人士,令其感到十分不滿。(GettyImages/視覺中國)

HR的價值

一連寫了幾個我和HR的一些不愉快交手經歷,但總不能一竹篙打一船人,把所有HR都歸類成為不負責任不受歡迎的人物或角色。做得專業做得好的我亦認識不少,但總體以比例來說,還是偏少。其實歸根究底,公司即是老闆的對員工的態度及價值觀,絕對影響HR的表現。

我想講的是,真正懂得HR價值的老闆及公司並不多,很多老闆都把HR當做擋箭牌,專門委派做醜人的角色,所有想 say NO的,就拿出規條話HR要公事公辦還要交由HR來拒絕,自己就可以置身事外。小公司所謂政策的制定,都只是以老闆個人的喜惡為依歸,HR即使有意見提出,老闆要事一意孤行,都沒有什麼辦法可以左右改變老闆。至於大企業,HR根本沒有討價還價的餘地,只能乖乖地看上頭指示按本子辦事。題外話,會不會是因為受了上頭氣,所以才會態度差,拿應徵者員工來出氣?

不應和員工對立

萬一勢色不對惹眾怒或者犯眾憎,又可以把責任推在HR頭上,老闆站出來打圓場做好人。講來講去,什麼公司policy說穿了不就是老闆policy?裁員名單我要是講全部是HR做決定拍板的,你們會不會相信?但負責向員工解釋交代被受所方指摘冷血冇人性,即使狗血淋頭,HR就是要硬食!如果說女人最怕嫁錯郎,我會說HR最怕信錯老闆入錯公司。

HR和員工的關係從來不應該是對立,亦不應該只是為員工或僱主單方面作想或發聲,而是兩方面最好的溝通橋樑。但就是不知道為什麼如此簡單的道理,很多從事這個HR行業的人都不知究竟是不知,還是搞不清楚,搞到HR今日被負評如潮,和員工好像必要是僵持對立的局面,存在究竟有什麼意義和價值?

(以上是《動物扮工室》的內容節錄)

書名:《動物扮工室》,作者:張慧敏(Son姐)。(天窗出版)

作者:張慧敏(Son姐)

人稱Son姐,獵頭公司創辦人兼CEO,別號「職場女王」,以辛辣言詞論盡職場及怪獸家長見稱,育有一女一子。一雙慧眼,閱人無數;一張寸嘴,不平則鳴;一支辣筆,有的放矢。有問有答,言必由衷。

出版社:天窗出版

《香港01》獲出版社授權轉載,標題為《香港01》編輯所擬。