台灣女韓國留學　大門半夜遭陌生男狂撞密碼圖闖入　隔日喊住報警

在異地生活最擔心的就是人身安全問題，最近台灣有女網民於網上撰文分享超恐怖經歷。她稱已赴韓留學2年，租屋獨住一直相安無事，但近日深夜時份發現竟有人兩度亂按以試圖撞中大門鎖密碼，令她極為驚慌。幸最終有驚無險，她於翌日即時報警，因擔驚受怕一整晚更當場崩潰大哭，「不過我想人平安沒事就好了」。

樓主赴韓留學期間，在租屋處遇上陌生男試圖撞破門鎖密碼的恐怖經歷，嚇到她不知如何是好。（示意圖，Getty Images/VCG）

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在韓國留學的女網民於「Dcard」討論區撰文，表示近日經歷了非常危險的一晚，她指周五（20日）凌晨時分本來正睡得香甜，突然聽到有人不斷按大門密碼鎖，嘗試撞破四位數密碼不果而發出「咇咇」聲，該人按了數次便放棄離開，嚇到樓主驚醒又不知如何是好。

樓主唯有聯絡同樣在韓的台灣朋友，但遠水不能救近火，當刻也只能靠自己自保。沒料隔了不久，樓主再次聽到有人轉到鄰居的門鎖前撞密碼，失敗後竟再走回其大門二度嘗試撞密碼，她極度驚慌偷錄當時的聲音，指該陌生人連按5次密碼失敗，就願離開。

樓主指當刻嚇到只能呆望着大門，又不敢報警，「就這麼盯著門口五個小時，怕他再次回來，看著看著因為太害怕哭了出來，後來因為累了才又躺回床上」。

直至隔日早上，她馬上聯絡房東，又聽到鄰居向工人解釋晚上遇到的驚險事情：「昨天有人一直不斷來按密碼鎖，我跟我女兒有點害怕，就只是聽著，等到沒聲音時我看了下窗外，看到了個男人，不是年輕人」。

樓主於是聯同鄰居報警，她稱警方來到後就向她們問話，除採集指紋，又要求樓主出示護照及電話號碼，並在落案紙上填寫基本資料及案發經過。但一回想晚上發生的事情，即開始哭起來，鄰居及工人們見狀即表示安慰，「沒事了，現在沒事了，不用害怕」。

樓主解釋正居住的大廈其實並未完工，所在的2樓只有自己及鄰居師姐，但大廈電梯前的玄關門仍未有裝密碼鎖，即任何人都能隨便上樓。樓主稱估計該陌生男就是看上沒人看守才打算闖入。

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她稱之後有位好心阿姨請吃漢堡包，心情才冷靜下來，又指現時要待警方調查閉路電視後，再到警察局落口供，「現在就是在家等消息，本來要去的志工活動也泡湯了，今天晚上的約會也取消了，只想一個人好好待在家（本該是最安全的地方），不過我想人平安沒事就好了」。

不少網民亦表示震驚，又指最重要是樓主沒事，「女生在韓國自己一個住真的要注意安全」、「太可怕了...還好你們都沒事」、「看了不知道為什麼很想哭，那種無助感」、「懂妳的心情，幸好妳平安無事」

（Dcard討論區）